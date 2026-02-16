Si tenés un ventilador viejo, tenés un tesoro: 5 formas de convertirlo en decoración vintage

Con el calor agobiante y los precios en alza, tirar un ventilador roto ya no es la opción más inteligente. Antes de descartarlo, existen alternativas que permiten ahorrar dinero reparándolo por monedas o convirtiendo sus rejillas en piezas de decoración exclusivas que hoy están a la moda, permitiendo convertir este viejo aparato en un verdadero tesoro.

La acumulación de artefactos en desuso es un problema frecuente en los hogares, pero muchos de estos objetos conservan un "alma" que puede ser aprovechada. Un ventilador viejo es mucho más que un aparato que mueve aire; sus componentes metálicos y su motor pueden tener una segunda vida útil si se aplican técnicas de reciclaje creativo o reparaciones estratégicas.

Este cambio de hábito no solo ayuda a reducir los residuos electrónicos, sino que se presenta como una solución práctica ante la dificultad económica de adquirir electrodomésticos nuevos. Al mirar con otros ojos lo que parecía chatarra, es posible descubrir tesoros decorativos que en el mercado tienen costos elevados.

Para quienes no quieren resignar la brisa fresca, la restauración es el primer camino. Un motor quemado no significa el fin del aparato; hoy es posible adaptar motores de marcas estándar, como Liliana, a estructuras de ventiladores antiguos de mayor calidad. Este proceso requiere una limpieza profunda de la grasa acumulada y el polvo con esponjas de metal y detergentes específicos para que el eje gire libremente.

Es fundamental manejar con cuidado las conexiones eléctricas , identificando correctamente el vivo, el neutro y la tierra para evitar cortocircuitos. El uso de cinta aisladora en cada empalme y el reemplazo de piezas dañadas permite que un ventilador de hace décadas vuelva a funcionar como nuevo, ahorrando el gasto de una unidad de fábrica.

Las rejillas metálicas: el secreto de una lámpara chic

Si el motor ya no tiene arreglo, las rejillas circulares son el componente más valioso para la decoración. Una de las propuestas más innovadoras es convertirlas en lámparas colgantes de estilo industrial o rústico. El proceso comienza con una limpieza rigurosa para eliminar suciedad y grasa, seguida de la aplicación de pintura en aerosol, siendo el color dorado una opción muy elegida por su acabado elegante.

image

Una vez seca la estructura, se instala un kit de luces en el centro para obtener una pieza decorativa única para el living o el comedor. Incluso se pueden incorporar las aspas del ventilador como parte del diseño si se busca un look más audaz y personalizado.

Espejos y relojes: otras formas de reciclar con estilo

Otra tendencia que crece en las redes es la creación de espejos decorativos utilizando las rejillas como marco. Al lijar la superficie y aplicar capas de pintura brillante, la rejilla se transforma en un soporte sofisticado para un espejo redondo central, logrando un objeto de lujo a un costo mínimo.

Para quienes prefieren lo vintage, la jaula que protege las aspas es ideal para fabricar relojes de pared de estilo antiguo, que en tiendas especializadas pueden costar cifras considerables.

image

Además, estas estructuras metálicas pueden reconvertirse en:

Soportes para plantas colgantes: ideales para colgar del techo o paredes. image

ideales para colgar del techo o paredes. Mini expositores giratorios: aprovechando el motor para exhibir pequeñas creaciones o joyas. image

aprovechando el motor para exhibir pequeñas creaciones o joyas. Arte mural: utilizando las hélices pintadas o cubiertas con mosaicos como esculturas. image

Incluso si no se desea realizar la transformación uno mismo, desarmar el aparato y donar o intercambiar las piezas (tornillos, cables, motor) en comunidades de reparadores o artistas locales es una forma responsable de cerrar el ciclo de vida del producto.