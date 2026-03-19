19 de marzo de 2026 - 12:40

Si te despertás con dolor de cabeza por las mañanas, esto es lo que podría estar indicándote tu cuerpo

Especialistas advierten que este síntoma puede estar vinculado a la salud, el descanso, el estrés o problemas de sueño en el hogar.

Sueño

Leé además

conrado estol, neurologo: dormir menos de 7 horas se asocia con mayor riesgo de hipertension, diabetes, obesidad

Conrado Estol, neurólogo: "Dormir menos de 7 horas se asocia con mayor riesgo de hipertensión, diabetes, obesidad"
Ricardo Mansur intendente de Rivadavia.

Ricardo Mansur desmintió el cierre de la maternidad del hospital Saporiti y criticó al ministro de Salud

Según especialistas, identificar la causa es clave para evitar que el problema se vuelva recurrente.

Una de las razones más frecuentes es dormir mal. Interrupciones durante la noche, insomnio o un descanso poco profundo pueden generar dolor de cabeza al despertar.

Los expertos en salud explican que el cerebro necesita completar ciertos ciclos de sueño para recuperarse. Cuando esto no ocurre, pueden aparecer molestias físicas al comenzar el día.

Bruxismo o tensión muscular

Otra causa habitual es el bruxismo, es decir, apretar o rechinar los dientes mientras dormís.

Este hábito genera tensión en la mandíbula y en los músculos de la cabeza, lo que puede derivar en dolor de cabeza matutino. Muchas personas no son conscientes de este problema hasta que comienzan a notar síntomas.

image

Deshidratación y alimentación

La falta de hidratación también puede influir. No beber suficiente agua durante el día o antes de dormir puede afectar la salud general y provocar molestias al despertar.

Además, cenar muy tarde o consumir ciertos alimentos puede alterar el sueño y generar incomodidad durante la noche.

image

Estrés y ansiedad

El estrés acumulado es otro factor importante. Las preocupaciones o la ansiedad pueden impactar directamente en la calidad del descanso.

Cuando el cuerpo no logra relajarse, es más probable despertarse con dolor de cabeza o sensación de cansancio.

Los especialistas recomiendan prestar atención a la frecuencia de este síntoma. Si ocurre de forma repetida, puede ser necesario consultar a un profesional de la salud.

En definitiva, despertarse con dolor de cabeza no es algo que deba ignorarse. Escuchar las señales del cuerpo y mejorar los hábitos de sueño puede marcar una gran diferencia en el bienestar diario dentro del hogar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Picazón en la cabeza: por qué no debería minimizar este síntoma.

Por qué te pica la cabeza: el síntoma que no es caspa y oculta problemas más graves de salud

En casos de colesterol alto, una alternativa habitual es priorizar las claras y moderar el consumo de yema.

Comer huevos todos los días: qué beneficios y consecuencias revelan los nutricionistas

Aplica estos trucos en tu siguiente sesión de caminatas.

Caminar no alcanza: los tres trucos para transformar tu paseo diario en un quemador de grasas

Mendoza recibió una certificación internacional por la forma en que organiza la atención del accidente cerebrovascular (ACV)

Certificación internacional para Mendoza por la atención del ACV: cómo actúa para disminuir secuelas