Sharon Stone reveló que perdió la mitad de su fortuna tras la reciente crisis bancaria en EE.UU.

Este jueves por la noche la reconocida actriz Sharon Stone sorprendió a todos con sus declaraciones durante su discurso en la gala benéfica organizada por el Women ‘s Cancer Research Fund, en Beverly Hills. Stone habló de su situación económica, hizo una mención sobre el cáncer de mama y de la pérdida de su hermano.

Arriba del escenario, Stone hizo uso de la palabra y, mientras llamaba a los invitados a tomar coraje y donar dinero a la causa, confesó que el colapso de esta semana de tres importantes bancos estadounidenses tuvo una fuerte repercusión en sus finanzas.

“Soy una idiota en esto de la tecnología pero puedo escribir un cheque”, comenzó diciendo y agregó que “en este momento, eso es valentía porque sé lo que está pasando. Perdí la mitad de mi dinero en este asunto bancario pero eso no significa que no esté aquí”, expresó Sharon.

En su discurso no brindó detalles específicos sobre cifras ni dio nombres puntuales de entidades financieras. Así mismo, se desconoce si sus pérdidas fueron consecuencia directa de los primeros episodios o si derivaron de las corridas de los días siguientes, impulsadas por inversores temerarios. Sin embargo, sus palabras fueron suficientes para dejar sorprendidos a los presentes.

En la misma línea, Stone abordó el tema del cáncer de mama y expresó unas motivadoras palabras que concluyeron con una ovación de pie del auditorio.

La reconocida actriz, hace unos años atrás, debió someterse a una serie de estudios luego de que los médicos le detectaran unos tumores benignos que, afortunadamente, no resultaron en la enfermedad. “Esas mamografías no son divertidas”, comentó al respecto.

De la misma manera, recordó el diálogo que tuvo con su médico cuando le fue comunicada la detección del tejido y aseguró que le pidió que le practicaran una doble mastectomía si se trataba de tumores malignos. “No soy una persona definida por mis pechos aunque eso pueda parecer gracioso viniendo de mí ya que todos los han visto”, alentó, con cierto humor, a las mujeres que transitan la enfermedad.

Stone también hizo hincapié en la importancia de un diagnóstico temprano, tanto en casos de cáncer como en cualquier otra enfermedad.

Para finalizar con su discurso, la actriz se refirió a la muerte de su hermano Patrick, de 57 años, hace tan sólo un mes, a raíz de una enfermedad cardíaca.

“Mi hermano acaba de morir y eso no significa que no esté aquí. Este no es un momento fácil para ninguno de nosotros. Este es un momento difícil en el mundo pero les digo algo, no permitiré que un político me diga lo que puedo y no puedo hacer, cómo puedo y no puedo vivir, y cuál es el valor de mi vida. Así que levántate. Ponte de pie y di lo que vales. Eso es el coraje”, concluyó su discurso.

