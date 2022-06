Shakira encontró a Piqué engañándola con otra mujer: qué se sabe del escándalo

Shakira y Gerard Piqué atraviesan una severa crisis sentimental, según el medio español El Periódico. Es que aseguran que la cantante colombiana encontró a su pareja siéndole infiel con otra mujer, por lo que él tomó la decisión de mudarse solo a un departamento.

¿Piqué engañó a Shakira con otra?

La versión de un acto de infidelidad por parte de Piqué a Shakira surgió a partir de lo que revelaron este miércoles las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, en el podcast “Mamarazzis” de diario El Periódico.

Shakira, lejos de Piqué: en la alfombra roja de Cannes y en la previa del estreno de "Elvis" (Web)

Dijeron que fue la propia Shakira quien descubrió la “aventura” de Piqué: “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar. Sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia”.

Tras el engaño amoroso, y siempre según esta revelación periodística en España, Piqué no solo “pasa noches y días” en su piso de soltero de la calle Muntaner en Barcelona, sino que “está desatado” y “desbocado de fiesta”.

Shakira y Piqué, en crisis sentimental tras 12 años de amor

En este sentido, las periodistas indicaron que el defensor frecuenta, junto a su compañero de equipo Riqui Puig, los reservados de las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona alta de la capital catalana. Y en ambos sitios, “se le ha visto acompañado de otras mujeres”.

Las pruebas de la crisis de Shakira y Piqué

El último hit de Shakira, titulado “Te felicito”, incluye algunas líneas para analizar la crisis amorosa con Piqué.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, canta la artista colombiana.

Y en el estribillo repite: “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda”.

Además, a Shakira se la vio sola en los últimos días lejos de casa, algo que ha sorprendido a los fanáticos. Viajó a Estados Unidos para promocionar su nuevo reality televisivo “Dancing with Myself” así como grabar su aparición viral en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. También estuvo en Inglaterra y en Francia, en este último caso por el festival de Cannes.

¿Shakira se separa de Piqué?

Vale destacar que hace varias semanas la intérprete de “Loba” no comparte contenido con Piqué en su perfil de Instagram: lo hace sola o con sus hijos Milan y Sasha.