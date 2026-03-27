27 de marzo de 2026 - 12:57

Sentir hormigueo frecuente en las manos podría estar relacionado con este hábito diario

Especialistas advierten que este síntoma puede vincularse con rutinas cotidianas y se relaciona con salud, hormigueo, hábitos y curiosidades.

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Por Ignacio Alvarado

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Uno de los factores más comunes es mantener las manos en una misma posición durante largos períodos, especialmente al usar el celular, la computadora o al dormir con una postura que comprime los nervios. Esta presión puede dificultar el paso normal de las señales nerviosas y generar la sensación de hormigueo.

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El impacto de la postura en las manos

El uso prolongado de dispositivos electrónicos se asocia con movimientos repetitivos que pueden afectar la muñeca y los dedos. Escribir durante muchas horas sin descansar o adoptar posturas incómodas puede generar presión sobre el nervio mediano, que atraviesa la muñeca.

Especialistas en salud explican que este tipo de molestias también puede aparecer cuando se duerme sobre el brazo o cuando se mantiene una posición fija durante mucho tiempo. En estos casos, el hormigueo suele desaparecer al cambiar de postura y recuperar la circulación normal.

Incorporar pausas activas y realizar pequeños movimientos puede ayudar a reducir la tensión acumulada en las manos.

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Cuándo prestar atención a este síntoma

Si el hormigueo aparece de manera ocasional, suele estar relacionado con factores temporales. Sin embargo, cuando la sensación se repite con frecuencia o se vuelve persistente, puede ser recomendable consultar con un profesional de la salud para evaluar la causa.

Algunas condiciones, como la compresión nerviosa o la falta de descanso adecuado, pueden influir en la aparición de este síntoma. Estas curiosidades muestran cómo los hábitos cotidianos pueden impactar en el bienestar físico.

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