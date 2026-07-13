Séneca resumió la vida en tres etapas: "El presente es breve, el futuro incierto y el pasado seguro"

El pensador advierte que el tiempo es el único recurso no renovable que solemos regalar a cambio de nada, mientras protegemos con total avaricia nuestro patrimonio material

Séneca desafía la creencia popular de que la vida es corta. Para él, la existencia es suficientemente larga si se emplea bien, pero la desperdiciamos en vicios, trabajos que no nos satisfacen o personas que no aportan valor. El problema no es la falta de tiempo, sino nuestra incapacidad para valorarlo.

El presente se nos escapa entre los dedos de forma constante. Es lo único que realmente poseemos, pero su fugacidad lo hace casi imperceptible para quien no vive con conciencia. Vivimos atrapados en distracciones o preocupaciones innecesarias, ignorando que cada minuto entregado a lo insignificante es un fragmento de vida que no volverá jamás.

La paradoja de la avaricia humana y el olvido de la mortalidad Solemos ser extremadamente celosos de nuestras posesiones. Nadie permite que otros ocupen sus tierras o toquen su dinero sin permiso, pero dejamos que cualquier actividad vacía invada nuestro tiempo sin oponer resistencia. Esta conducta contradictoria nace de una desconexión fundamental con nuestra propia finitud.

La razón detrás de este despilfarro es que operamos bajo la ilusión de la inmortalidad. Actuamos como si el tiempo fuera un estanque infinito y abundante, cuando en realidad se agota cada segundo. Al no tener presente nuestra fragilidad, malgastamos las horas como si el mañana estuviera garantizado, posponiendo la vida verdadera para una jubilación que tal vez nunca ocurra.

Sabiduría para convertir el pasado en un territorio firme Mientras el futuro genera ansiedad por ser incontrolable, el pasado es la única dimensión de la vida que nos pertenece por completo. Es una zona segura donde los recuerdos y aprendizajes quedan grabados para siempre, fuera del alcance del azar. Séneca propone expandir la existencia a través del estudio de los grandes pensadores.

Al leer a los clásicos, no solo aprovechamos sus lecciones, sino que sumamos sus años de experiencia a nuestra propia biografía. Quien se dedica a la sabiduría vive más que el resto porque logra que su presente sea fértil y su pasado sea un tesoro sólido, permitiéndole mirar hacia adelante sin el miedo que impone la incertidumbre.