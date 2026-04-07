Según los especialistas, las personas mayores de 55 años deben hacer esto para evitar la pérdida muscular

Los especialistas en actividad física lanzaron una advertencia clara para las personas mayores de 55 años: caminar o nadar todos los días es un hábito saludable , pero resulta insuficiente para frenar el deterioro muscular. Para mantener la autonomía y la calidad de vida, es imprescindible incorporar rutinas de fuerza.

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Durante años, el consejo médico tradicional se limitaba a recomendar caminatas o natación para los adultos . Si bien estos hábitos son beneficiosos y ayudan a mantenerse activo, los expertos remarcan que no bastan para evitar la sarcopenia. Este proceso implica una pérdida progresiva de músculo directamente relacionada con el envejecimiento.

La musculatura cumple un papel fundamental en el funcionamiento general del organismo . Los profesionales del entrenamiento defienden que perder músculo es, literalmente, perder salud, ya que afecta la movilidad, la fuerza y la independencia de las personas en su vida cotidiana.

Un error común es creer que el deterioro físico comienza de golpe al llegar a la ancianidad. Sin embargo, los especialistas recuerdan que este proceso de deterioro progresivo se inicia a partir de la mediana edad. Si no se interviene con ejercicios específicos, la pérdida de tejido muscular se va acentuando de forma drástica con el paso del tiempo.

La falta de masa muscular no solo debilita el cuerpo, sino que impacta en la calidad de vida y el bienestar general . Por este motivo, la recomendación actual es incorporar ejercicios de fuerza lo antes posible , siempre adaptados a las condiciones físicas y capacidades de cada individuo.

Cómo fortalecer los músculos sin ir al gimnasio

Realizar entrenamientos de fuerza no significa necesariamente levantar grandes pesas ni inscribirse en un gimnasio de alto rendimiento. Los expertos aclaran que, para comenzar, puede ser suficiente trabajar en el hogar con elementos simples como gomas elásticas o realizar movimientos adaptados con el propio peso corporal.

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La clave para envejecer con mejor salud reside en introducir este tipo de trabajo de manera progresiva, con constancia y sentido común. Mientras que caminar al menos 20 minutos al día es excelente para el corazón, el músculo necesita un estímulo adicional para no desaparecer y conservar su función protectora.

El mensaje de los entrenadores es determinante: moverse es necesario, pero hay que hacerlo con más de un objetivo. Incorporar el trabajo muscular a la rutina semanal es la herramienta más eficaz para conservar la capacidad física y la autonomía a largo plazo.