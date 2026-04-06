Según la psicología, las personas que se reinventan tras la jubilación hacen una pregunta clave que los marca

Según la psicología , las personas que logran reinventarse con éxito tras retirarse no se enfocan en una pregunta tradicional como “¿qué quiero hacer ahora?”, sino que adoptan un enfoque mucho más profundo y transformador .

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De acuerdo con el especialista Farley Ledgerwood, quien consultó con investigadores en comportamiento humano, los seres que transitan mejor esta etapa suelen preguntarse: “¿qué partes de mí tuve que suprimir para convertirme en quien soy hoy?” .

Este giro introspectivo permite reconectar con intereses, talentos o deseos que quedaron relegados durante la vida laboral activa. En lugar de construir algo completamente nuevo, el proceso consiste en recuperar aspectos olvidados de la identidad personal .

Uno de los hallazgos más relevantes es que muchas personas construyen su identidad en torno a su trabajo . Durante décadas, las responsabilidades, las exigencias y los roles laborales terminan moldeando quiénes son .

Al momento de la jubilación, esta identidad puede desmoronarse si no existe una base más amplia sobre la cual sostenerse. Por eso, quienes logran adaptarse mejor son aquellos que ya habían identificado otras facetas de sí mismos o que están dispuestos a explorarlas .

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Reinventarse no es empezar de cero

Los expertos coinciden en que la reinvención no implica abandonar todo lo anterior, sino reinterpretarlo. Muchas habilidades desarrolladas durante la vida laboral pueden aplicarse en nuevos contextos, desde proyectos personales hasta actividades comunitarias o creativas.

Este enfoque reduce la ansiedad que suele generar el retiro, ya que transforma la jubilación en una transición y no en una ruptura.

El rol de la curiosidad y la exploración

Otro punto clave es la curiosidad. Las personas que mejor atraviesan esta etapa mantienen una actitud abierta al aprendizaje y a la experimentación.

Explorar nuevas actividades, retomar hobbies o incluso desarrollar intereses postergados se convierte en una herramienta fundamental para construir una vida con sentido más allá del trabajo.

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Lejos de ser un final, la jubilación puede convertirse en una oportunidad para redefinir el propósito personal. La psicología sugiere que el bienestar en esta etapa depende en gran medida de la capacidad de adaptación y de la conexión con la propia identidad.

El desafío no está en llenar el tiempo, sino en darle significado. Y, según los especialistas, ese significado no se encuentra buscando hacia adelante, sino mirando hacia adentro.