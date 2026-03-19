Según la psicología, las personas de más de 30 años que juegan videojuegos poseen una ventaja emocional clave

Investigaciones revelan que jugar videojuegos tras los 30 es una respuesta lógica a la crisis económica y una herramienta para gestionar la frustración actual.

Durante décadas, seguir jugando con más de 30 años fue visto como un síntoma de inmadurez o falta de compromiso adulto. Sin embargo, la psicología contemporánea sugiere que para los nacidos en los 80 y 90, esta afición es una válvula de escape necesaria ante un mundo que no cumplió sus promesas de éxito.

Para los millennials, el mercado inmobiliario y la inestabilidad económica actual representan una traición a la promesa de que el esfuerzo y la educación garantizarían el éxito. Según datos del economista Raj Chetty de la Universidad de Harvard, la movilidad social para los nacidos en los años 80 cayó al 50%, frente al 90% de la generación anterior. Superar económicamente a los padres se convirtió, en la práctica, en un simple cara o cruz.

image Cómo la mecánica del fracaso entrenó la psicología de miles de millennials En este escenario de incertidumbre, los videojuegos creados entre los años 90 y 2000 ofrecieron un refugio con reglas claras, recompensas reales y consecuencias inmediatas. A diferencia de la vida real, donde las normas cambian sin previo aviso, el diseño de estos juegos permitió a los jóvenes desarrollar la llamada "falacia de la llegada", vinculada a los finales felices y metas alcanzables.

Lejos de ser la "generación de cristal", la psicología destaca que los millennials poseen una alta tolerancia a la frustración gracias a la dinámica de fallo y repetición propia de los juegos de su infancia. En una época sin guardado automático, tutoriales en YouTube ni recompensas constantes, el fracaso era una mecánica esencial para progresar. Este entrenamiento involuntario les otorgó una adaptabilidad que aplican hoy ante la crisis.

image Los videojuegos ofrecen bienestar en un mundo lleno de incertidumbres Investigaciones del Oxford Internet Institute respaldan que este comportamiento no es un simple escapismo emocional. El juego ofrece la oportunidad de satisfacer necesidades de logro y competencia que el día a día laboral muchas veces niega. Cuando una persona juega, encuentra un espacio donde puede volver a levantarse tras una caída sin enfrentar juicios sociales o el riesgo de un despido.