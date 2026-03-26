26 de marzo de 2026 - 10:50

Según la neurociencia, repetir no te hace aprender mejor: tu cerebro tiene un límite que cambia la educación

La Universidad de California identificó que el cerebro procesa datos según intervalos de tiempo fijos, lo que hace que el esfuerzo excesivo sea un desperdicio metabólico.

Según la neurociencia, esta es la técnica de estudio definitiva.

Según la neurociencia, esta es la técnica de estudio definitiva.

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Por Sofía Serelli

Olvidá el mito de que "la práctica hace al maestro" mediante la repetición constante y agotadora. Un reciente estudio en neurociencia de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) revela que el cerebro posee un cronómetro interno que limita la velocidad de aprendizaje, independientemente de cuántas veces ensayes una misma tarea durante el día.

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Desde hace décadas, la psicología operaba bajo la idea de que cuantas más veces se repitiera una asociación, más fuerte sería el conocimiento. Sin embargo, los investigadores liderados por Vijay Mohan K. Namboodiri demostraron que la maestría no es una simple acumulación de ensayos, sino que depende de una métrica temporal interna que no podemos acelerar.

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El cronómetro de la dopamina y la cuota máxima de aprendizaje

El hallazgo, publicado en la revista Nature Neuroscience, explica que el aprendizaje mediado por la dopamina depende del tiempo total que transcurre entre las gratificaciones y no del número de repeticiones. En experimentos con sensores de alta resolución, se observó que si a un sujeto se le ofrecen cien ensayos en una hora, su nivel de conocimiento será el mismo que si solo realiza diez ensayos en ese mismo tiempo.

Esta limitación reside en el núcleo accumbens, el centro de recompensa del cerebro. La ciencia indica que el cerebro tiene una especie de "cuota máxima" de escritura de datos por segundo. Una vez alcanzado ese límite, cualquier repetición extra es descartada por el sistema para ahorrar energía metabólica y evitar la saturación de los circuitos neuronales.

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Por qué los intervalos mejoran la memoria y el rendimiento

Desde una perspectiva evolutiva, este mecanismo tiene sentido: en la naturaleza, los eventos críticos para sobrevivir no ocurren cien veces en diez minutos. Por eso, el cerebro ha evolucionado para preferir la integración de información a lo largo del tiempo, asegurando que una asociación sea sólida antes de grabarla de forma permanente. La dopamina actúa aquí como un regulador que evita que el sistema se sature con información redundante.

Este avance invita a repensar la estructura de las jornadas escolares y los entrenamientos deportivos de élite. El tiempo de descanso y los intervalos entre sesiones no son pausas pasivas de recuperación, sino componentes químicos necesarios para la consolidación del conocimiento. Entender que el intervalo entre estímulos dicta la velocidad real del aprendizaje permite optimizar el esfuerzo sin caer en la repetición mecánica y agotadora.

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