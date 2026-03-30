Según la ciencia, las personas que tocan el piano podrían retrasar el deterioro cerebral por esta razón

La investigación de la Universidad de Exeter destaca que el piano potencia la reserva cognitiva y las funciones ejecutivas de forma más eficaz que el canto.

Un estudio de la Universidad de Exeter realizado con más de 25.000 personas mayores de 40 años determinó que tocar el piano es especialmente eficaz para retrasar el deterioro cerebral. Esta actividad potencia la reserva cognitiva y ayuda a que el cerebro se mantenga en forma frente al envejecimiento natural.

La investigación, denominada estudio PROTECT, siguió a miles de voluntarios durante un periodo de diez años para analizar su salud cognitiva. Lo novedoso de este trabajo no es solo el tamaño de la muestra, sino el detalle con el que se compararon los beneficios de distintos instrumentos musicales. Los resultados indican que la ejecución musical activa estructuras cerebrales de forma muy completa.

El piano como el aliado principal de la memoria El piano se destaca sobre el resto por su capacidad para mejorar las funciones ejecutivas y la memoria en la tercera edad. Al tocar, el cerebro debe procesar información sonora compleja mientras controla movimientos precisos de las manos y lleva la cuenta exacta de los tiempos de cada nota. Este entrenamiento integral permite que el órgano se adapte y aprenda, creando un margen de seguridad frente a posibles degradaciones futuras.

Deterioro cerebral Deterioro cerebral ChatGPT Incluso las personas que tocaron algún instrumento durante su juventud, pero que dejaron de hacerlo hace años, conservan beneficios cognitivos notables al llegar a la vejez. Esto refuerza la idea de que el aprendizaje musical temprano deja una huella protectora duradera. Sin embargo, el estudio también señala que el canto aporta ventajas importantes, aunque estas parecen estar más relacionadas con el componente social de participar en un coro.

Tocar un instrumento reduce el riesgo de demencia sin ser una solución definitiva Es fundamental evitar interpretaciones exageradas sobre estos hallazgos científicos. Aunque tocar música es beneficioso, no se debe pensar que es la única manera de cuidar el cerebro ni que es una solución mágica contra el paso del tiempo. También es un error confundir los beneficios de tocar un instrumento con el simple hecho de escuchar música; la ciencia es clara al respecto: la ejecución activa es mucho más potente que la escucha pasiva.

Los investigadores insisten en que nada es perfecto y que todavía existen factores de riesgo o protección que no conocemos del todo. Aun así, aprender a tocar el piano o retomar la práctica de un instrumento viejo se presenta hoy como una estrategia sólida para disminuir la incidencia de demencias y retrasar su aparición. Mantener el cerebro activo y bien entrenado mediante la música es una de las recomendaciones más respaldadas por esta nueva evidencia.