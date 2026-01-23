Salud y bienestar en la vejez: por qué el ejercicio puede ser clave para los vínculos y las amistades

La evidencia científica confirma que estos dos elementos se retroalimentan y generan beneficios en la salud integral.

La combinación entre ejercicio físico regular y relaciones sociales sólidas se ha consolidado como uno de los factores más relevantes para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, reducir el aislamiento y preservar la autonomía en la vejez.

Una investigación desarrollada por la Universidad Texas A&M analizó en profundidad esta relación a partir de una revisión sistemática de 34 estudios científicos centrados en personas mayores de 65 años sin patologías específicas. El trabajo se enfocó en estudios cuantitativos que evaluaron cómo la actividad física y las redes de apoyo social interactúan entre sí. Los resultados muestran que contar con vínculos de confianza, ya sea con familiares, amistades o miembros de la comunidad, incrementa la motivación para moverse y sostener hábitos saludables a lo largo del tiempo.

Uno de los hallazgos centrales indica que las redes de apoyo social no solo acompañan, sino que influyen de manera directa en la frecuencia y la calidad del ejercicio. El estímulo verbal, la compañía y la sensación de no estar solo facilitan la adherencia a rutinas físicas y convierten al ejercicio en una experiencia compartida, más atractiva y menos difícil de abandonar. En este sentido, los especialistas subrayan que la cohesión social debería ser un componente estructural de los programas de salud dirigidos a personas mayores.

La participación en actividades grupales, clases de ejercicio, propuestas recreativas o iniciativas comunitarias amplía las oportunidades de interacción y refuerza el sentido de pertenencia. Esta dimensión social no solo favorece la movilidad y la funcionalidad física, sino que también impacta de forma positiva en el bienestar emocional y la satisfacción con la vida. El estudio también analiza el rol de la influencia social: las actitudes y comportamientos de personas cercanas pueden alentar o desalentar la práctica de ejercicio. Si bien el acompañamiento suele ser beneficioso, en algunos casos la presión excesiva o las expectativas poco realistas generan el efecto contrario.

Otro eje relevante es la relación entre actividad física y soledad. En términos generales, llevar una vida activa se asocia con menores niveles de aislamiento, aunque esta relación varía según el contexto y la forma en que se construyen los vínculos. La evidencia coincide en que la participación social contribuye tanto al bienestar emocional como al mantenimiento de la capacidad funcional y cognitiva. Por el contrario, el bajo contacto social suele vincularse con menores niveles de movimiento, aunque no se trata de una regla absoluta.