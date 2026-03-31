Se jubilaron antes de los 40 años, lograron pagar todas sus deudas y ahora son furor en redes

Katie y Alan Donegan lograron jubilarse y pagar todas sus deudas antes de cumplir los 40 años, tras diseñar una estrategia financiera centrada en el ahorro extremo y la inversión constante. La pareja británica alcanzó este objetivo en abril de 2019, cuando ella tenía 35 años y él 40 , luego de acumular una fortuna de dos millones de libras .

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Su camino hacia la independencia económica se basó en maximizar la diferencia entre ingresos y gastos , una lógica que se convirtió en el eje de todas sus decisiones.

El proceso no fue inmediato ni improvisado. Ambos adoptaron el método FIRE , una filosofía que propone dejar de depender del trabajo tradicional a partir de una acumulación suficiente de capital invertido. En lugar de pensar en una edad de retiro, establecieron una meta concreta: ahorrar 25 veces su gasto anual. Esa cifra funcionó como referencia para medir avances y sostener la disciplina a lo largo del tiempo.

“Hicimos una lista de proyectos, aprendimos a invertir juntos y nos centramos en maximizar la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos ”, explicó Katie. La estrategia incluyó mantener un estilo de vida austero y evitar que los gastos crecieran al ritmo de los ingresos. “Como nuestro estilo de vida era relativamente modesto y manteníamos bajos nuestros gastos fijos, el siguiente paso fue aumentar nuestros ingresos. Nos enfocamos mucho en eso ”, agregó.

- Primero, construyeron estabilidad financiera mediante un fondo de emergencia y evitaron contraer deudas con altos intereses.

- Luego, ajustaron sus gastos con un control exhaustivo, eliminando consumos innecesarios y priorizando lo esencial. En esta etapa, dejaron de comer fuera y evitaron incrementar su nivel de vida pese a mejorar sus ingresos.

- La tercera fase se centró en generar más dinero. Alan emprendió tras perder su empleo en 2008, mientras que Katie optó por trabajar como contratista para incrementar sus ingresos. Ambos coincidieron en que existe un límite para reducir gastos, pero no para aumentar ganancias.

- Por último, invirtieron el excedente de forma sistemática en fondos indexados de bajo costo. “Invertir es el único juego del mundo donde cuanto menos haces, más ganas. Simplemente tomas tu dinero, lo inviertes y dejas que crezca”, sostuvo Katie.

image Katie y Alan Donegan lograron jubilarse y pagar todas sus deudas antes de cumplir los 40 años.

El ahorro como práctica diaria

Lejos de vivir el ajuste como una privación, transformaron el ahorro en una dinámica casi lúdica. “Convertimos el ahorro en un juego, nunca se trató de sufrimiento, sino de creatividad y libertad”, afirmó. Entre sus hábitos más llamativos, evitaron usar la calefacción durante el invierno salvo en ocasiones puntuales, reemplazándola por abrigo adicional y bolsas de agua caliente.

También implementaron desafíos personales, como no cargar el celular en casa. “Llevaba una batería externa y lo cargaba fuera. No ahorré mucho dinero, pero fue divertido ver si podía burlar el sistema”, explicó Katie. A esto se sumaron decisiones como cambiar el auto por uno más económico y redefinir su vida social: encuentros en casa, comidas caseras y salidas simples como picnics.

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De la experiencia personal a enseñar a otros

Tras alcanzar la independencia financiera, la pareja decidió compartir su experiencia a través de las redes sociales. Desarrollaron Rebel Finance School, una plataforma desde la que brindan formación gratuita sobre ahorro e inversión. Su propuesta busca cuestionar la idea tradicional de trabajar hasta la edad jubilatoria y demostrar que existen alternativas basadas en la planificación y la disciplina.