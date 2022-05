Se filtró el durísimo chat entre las hijas de Betariz Salomón por el conflicto con su padre

Andrea Taboada, panelista de LAM, reveló unos chats que mantuvieron las hijas de Beatriz Salomón y Alberto Ferriols luego que una de ellas tuviera que abandonar la casa que compartían.

Noelía afirma que a su padre “lo están destrozando” porque su hermana “se dejó influenciar por mi tía Liliana. No es fácil, ella es adolescente”. Bettina, pidió ayuda luego de haber sido,según denunció, echada de la casa en la que vivía. “Me han hecho cosas para que no hable”.

Alberto Ferriols publicó un comunicado después de que su hija menor lo denunciara

Este martes en el programa conducido por Ángel de Brito, salió a la luz una conversación vía Whatsapp que las hermanas tuvieron luego de que estallara todo en los medios.

Noelía: yo sé que papá no actúa a veces como te hubiera gustado pero te quiere mucho. Por qué no volvés a casa, te extraño y te quiero mucho.

Bettina: yo también te quiero. Cuidate. No quiero volver porque acá me siento protegida, cosa que con vos no. Quiero pedirte que me alcances acá de los tíos, unas cosas que necesito...

Así viven ahora las hijas de Beatriz Salomón

Noelía: no quiero verlos. Creo que no te están aconsejando bien. Podés venir a casa a buscar tus cosas, no va a haber nadie. ¿Pensás que nos hace bien todo este escándalo?

Bettina: nunca te importó cómo yo me sentía. Mientras vos estuvieras bien, ya estaba, pasando por encima todo lo que pasó, sabiéndolo todo te pusiste de su lado, ¿cómo te hace quedar? Se supone que eras mi hermana, eso sólo demuestra tu falta de querer y carácter. Vos misma también me decías que la pasabas mal. Yo te dije lo que iba a hacer antes de que me hablara con los tíos. Ellos no me hicieron daño, al contrario, siempre que pasaba algo con Alberto, vos veías como me retorcía del dolor pero no te importó. Tu padre fue el que me hizo daño, no los tíos. Y lo sabés.

Justo en el momento en el que se visualizaban el chat, Ángel de Brito recibió en vivo un mensaje de Noelia en el que agregaba: “Los chats están incompletos. A mi hermana no la están mandando al colegio ni le dan la medicación que corresponde”.

¿Qué denuncia una de las hijas de Betariz Salomón?

la hija menor de Alberto Ferriols y Beatriz Salomón (fallecida en 2019), lo denunció ante la policía tras meses de conflicto, y un hecho puntual, Ferriols quiso echarla de su casa.

Andrea Taboada, panelista del programa de espectáculos, habló sobre un trabajo que estaban realizando “desde enero”. Y se refirió a la relación entre las hijas de Beatriz Salomón y su padre Alberto Ferriols, que era complicada y “se complicó aún más” en palabras de Ángel de Brito.

“Hay denuncia policial por amenazas”, añadió el conductor, para luego darle la palabra a la panelista. “Lo que pasó ayer fue una denuncia que hizo Betina, que tiene 18 años y es la menor de las hijas. El padre ingresó a la casa, entró a su cuarto diciendo que se iba a quedar a vivir allí”, señaló Taboada, que aclaró que Alberto Ferriols y sus hijas no viven juntos, sino que las chicas viven en otro departamento con una señora que trabaja hace mucho tiempo con ellas y es de confianza.