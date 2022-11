Se filtraron audios de Alfa antes de ingresar a Gran Hermano: una tragedia familiar y su deseo actoral

Walter Santiago es uno de los personajes más polémicos de la nueva edición de Gran Hermano y cada día es noticia por un tema nuevo. En este caso está involucrado Martín Ortega, quien compartió viejos audios con su amigo.

Tuit de Martin Ortega sobre Alfa de Gran Hermano

El hijo de Palito y Evangelina Salazar sorprendió a todos en Twitter cuando habló sobre Alfa luego de verlo en el famoso reality. “Muy a mi pesar, termine fan de GH y así me sorprendí cuando vi a Alfa, un amigo de Facebook de hace rato, que siempre me pareció un personaje divertido. Recuerdo que quería hacer de un preso narco ‘cheto’ en El Marginal. Siempre quiso ser famoso y lo logró”, contó al principio.

Alfa de Gran Hermano.

A pesar de no haber revelado más detalles al respecto, el tuit fue viral y el joven se presentó en LAM para hablar al respecto. “Tengo cien mil audios de Alfa que son uno más divertido y bizarro que el otro”, comentó antes de salir en televisión.

Luego, durante la transmisión del programa de Ángel de Brito, se escucharon los audios y charlas que Alfa tenía con Ortega. “En serio, negrito, me gustaría que me llamen. La verdad que ando caído, ando con mucha angustia, ando triste. Tengo ganas de levantar un poco. Llamame si podés”, le comentaba el hermanito haciendo referencia a la famosa serie argentina. En otras ocasiones, también le habría comentado sobre un video que envió para el casting de Un Gallo para Esculapio, ya que su amigo es hermano del director.

Así era Alfa de Gran Hermano.

El duro pasado de Alfa que fue revelado por audios de Martin Ortega

Varios días, quizás semanas después, Alfa envió audios a su amigo hablando sobre una intervención quirúrgica a la que se vio sometido. “Mañana me internan, el lunes me opero, así que tirá la mejor onda que vos sos bueno en eso. Me tienen que hacer una tiroidetomia, me tienen que extirpar la tiroides, tengo dos tumores. Te mando un abrazo grande y espero que después de esto nos encontremos”, confesaba Walter luego de felicitar a su amigo por el cumpleaños.

En otro audio se escucha una gran reflexión de Alfa luego de atravesar un trágico suceso familiar. “Hoy estoy bajoneado porque me enteré que a mi primo del alma, que vive en Estados Unidos, lo mató la novia de dos balazos. Estuve todo el día con eso, es una cosa que te pega muy fuerte”, comienza contando Alfa.

Alfa fue el primer salvado de la placa de nominación.

En absoluta confianza, el participante de Gran Hermano se sincera con su amigo y reflexiona sobre cosas de la vida. “De la vida te llevás nada más que lo que viviste: no te llevás ni lo que ganás, lo que juntás, lo que perdés ni lo que rompés. Te llevás lo que vivís. Vos yo y todo el mundo, todos, todos. Muy pocos toman conciencia de eso. Lo único que sabemos con certeza es el día que nacimos, el resto no se sabe. No te conozco pero te quiero”, cierra en el audio.