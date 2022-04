Se conoció la sorprendente reacción de Jada Pinkett ante la cachetada de Will Smith a Chris Rock

Luego de la escandalosa bofetada que le pegó Will Smith a Chris Rock en la entrega de los Premios Oscar del pasado domingo, se viralizó un video en el que Jada Pinkett Smith, víctima de un chiste del humorista, se ríe del dramático incidente.

El clip, compartido por el usuario de TikTok @305hoodhero la madrugada del jueves, muestra las consecuencias del momento en que Will, de 53 años, abofeteó a Rock, de 57, en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles el domingo por la noche, luego de que el comediante bromeara sobre la cabeza rapada de Jada.

Durante el programa, Rock comparó la apariencia de la actriz de 50 años con la de Demi Moore en GI Jane. Jada, quien recientemente habló sobre vivir con alopecia, estaba visiblemente desconcertada, poniendo los ojos en blanco desde su asiento. Segundos después, Will subió al escenario y se acercó a Rock, golpeándolo tanto frente a los invitados como a millones de televidentes que miraban la transmisión en casa.

Según se supo días posteriores, el comediante no sabía que a Jada le habían diagnosticado alopecia, una afección médica que causa la caída del cabello. Will, por otro lado, inicialmente fue visto riéndose de la broma de Rock, sin embargo, una fracción de segundo después, subió al escenario para golpear a Chris en la cara con las manos abiertas.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”, aseguró Smith en un comunicado en sus redes sociales. “Mi comportamiento de anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas sobre mí forman parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son una representación del hombre que quiero ser. No hay cabida para la violencia en un mundo de amor y bondad”, expresó en tono de disculpas.

Las disculpas de Will Smith.

Por su parte, el humorista aceptó hablar sobre el incidente: “¿Qué tal su fin de semana?”, bromeó de forma irónica en un show suyo, y luego de la catarata de risas, sumó: “Si vinieron a oír eso, tengo un show completo que escribí antes de este fin de semana”.

“Todavía estoy procesando lo que pasó, así que en algún momento hablaré de esa mierd*. Será serio. Será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes”, aseguró delante de su público, que lo ovacionó varias veces y Rock respondió visiblemente emocionado.