Santi Maratea sacó cuentas y propuso una polémica campaña para pagarle al FMI

Santi Maratea demostró que si está dentro de sus posibilidades, logra todo lo que se propone. Así fue con cada una de sus campañas, en las que recaudó el dinero que necesitaba, pero muchas veces lo superó y usó para otros fines. Y entre los cientos de pedidos que le llegar a diario, nunca falta quien le pide que intervenga en la negociación con el Fondo Monetario Internacional para que termine con la deuda.

Ante tantos pedidos de parte de los usuarios en las redes para que ponga manos a la obra y arme una campaña para pagarle al FMI, Santi quiso jugar un poco e hizo cuentas. El influencer se tomó a modo de broma los pedidos que le hicieron sobre su posible intervención en las negociaciones con el FMI, que les siguió el juego a aquellos que sueñan con que él lo logre.

“Para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, me ayudan a hacer bien la cuenta?”, preguntó en Twitter.

Así, pidió ayuda para calcular cuánto debería poner cada argentino para pagar los 45 mil millones a la organización financiera.

Santi Maratea, blanco de críticas pero también elogios. (Instagram Santi Maratea)

El juego de Santi Maratea con la deuda con el FMI que muchos se tomaron en serio

Y ante el posible accionar de los “haters”, el influencer aclaró que esto solo sería para divertirse. “(Solo para joder) calculé que si cada argentino (somos 40 millones) pone 20 mil pesos, pagamos la deuda. ¿Hice bien la cuenta?”, indagó.

No faltaron quienes no comprendieron que solo se trataba de humor y Santiago tuvo que volver a aclarar el tema. “Solo hago la cuenta porque siempre alguien me lo dice y porque estoy al pedo, no es que estoy pensando en pagar la deuda externa. Onda, tampoco estoy tan loco, rey”.

El tuit de Santi Maratea donde reflexiona sobre la necesidad de que el Estado se haga cargo de la deuda con el FMI.

Además, varios usuarios resaltaron que “casi ningún argentino” podía poner 20 mil pesos de su bolsillo solo para pagar la deuda. “Obvio que casi nadie puede poner 20 mil pesos, por eso hago la cuenta, para que entendamos que aunque nos juntemos todxs para sacar al país adelante, es indispensable el rol activo de un Estado honesto y transparente”, cerró el influencer.