Santi Maratea fue a limpiar el Obelisco tras los festejos por el triunfo de Argentina: “Me pareció buena idea”

Una vez más, Santiago Maratea es noticia por su accionar. El influencer buscó bolsas de residuos y se acercó a la zona del Obelisco para limpiar la basura que quedó tras el festejo para darle la bienvenida a la Selección Argentina luego de su triunfo en Qatar.

A través de sus stories de Instagram, el joven se mostró dentro de su auto mientras comentaba su opinión acerca de volver al Obelisco para ayudar con la limpieza del lugar. El domingo se festejó la obtención de la Copa del Mundo y el martes se llenó de gente para darle la bienvenida al plantel campeón, esto llevó a que mucha basura quedara en el lugar.

Al comienzo de los videos, Santi dijo: “Leí mucha gente en Twitter que decía vamos a limpiar el Obelisco, entonces me pareció buena idea”. Luego mostró las bolsas que llevaba para llenarlas con la basura que encontrara en el lugar.

Santi Maratea limpiando la zona del Obelisco

Tras varios videos, Maratea aseguró y dejó muy en claro que no se trataba de una juntada entre fanáticos ni una campaña. “El que quiera venir, que venga. No estoy armando una juntada, pero quizá salís de tu laburo y te llevas una bolsita para juntar basura. No estoy haciendo una campaña, pero ya que me tomé tantos días, podría tomarme una parte del miércoles para limpiar un poco”, cerró el influencer.

Santi Maratea limpiando la zona del Obelisco

Luego de anunciar la sorpresiva actividad propuesta para este día, Santi compartió con sus millones de seguidores que realizó la acción. Junto a una amiga y el grupo de recolectores y limpiadores municipales limpiaron la zona.

Además, exhibió que algunas personas vieron sus stories y decidieron sumarse a la causa. Algunas horas después de su llegada, varios voluntarios se mostraron limpiando el lugar.

Santi Maratea limpiando la zona del Obelisco

Ángel Di María estaba confiado de ganar y se lo reveló a su esposa horas antes

Cientos de cábalas, oraciones y cánticos fueron realizados tanto por los hinchas como por los jugadores para poder ganar la Copa del Campeón del Mundo en Qatar 2022. Por su lado, Ángel Di María estaba muy confiado y se lo reveló a su esposa.

Ángel Di María sobre Argentina Campeón

Un increíble detalle se dio a conocer en la tarde de este martes cuando Jorgelina Cardoso, esposa del jugador, publicó un chat sorprendente. En la captura de pantalla se ve una conversación que la mujer tuvo con su esposo horas antes del gran cruce del día domingo.

Ángel Di María sobre Argentina Campeón

“Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol. porque está escrito como en el Maracaná y Wembley”, le escribió Di María. Anonadada, la mujer solo fue capaz de responder: “Me afloja el cuerpo ese mensaje...no sé qué carajo decirte”.

Lejos de los nervios y el miedo, el Fideo estaba completamente seguro de que sería clave en el partido que los coronaría campeones. “No tenés que decir nada. Andá y disfrutá mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Porque lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno”, agregó.