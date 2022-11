“Me quiero matar”: la confesión de Santi Maratea tras filtrarse su foto con Patricia Bullrich

El influencer Santiago Maratea se despertó con la noticia de que, nuevamente, era tendencia en Twitter. En esta ocasión, el motivo es por una foto que se tomó con la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, en el Evento de la Revista Gente en que toma la fotografía de los personajes del año.

Santi Maratea ha estado múltiples veces en el ojo público por ser el organizador de donaciones destinadas a diversas causas sociales y ambientales. Ser tendencia en la red social del pajarito no es novedad para el instagramer y aprovecha la atención que generan estas situaciones para contestar a sus “haters” o recaudar fondos.

En esta ocasión en especial, Maratea acudió a su cuenta de Instagram @santimaratea, para contextualizar el motivo que llevó a muchos usuarios de Twitter a querer cancelarlo. “Me están queriendo cancelar en Twitter porque dicen que se demostró que soy de la ultraderecha”, comienza a contar el joven.

“Esta foto, que es terrible, sucedió más rápido de lo que piensan. Como ven, yo estoy con la copa en la mano y una carita de ‘LPM se me viene la noche con esta fotico’, pero sucedió en dos segundos”, continuó.

"Yo tengo una regla que es ‘nunca te saques una foto ni te juntes a tomar un café con un político", dijo Maratea en sus historias de instagram. Foto: Twitter

Maratea ha especificado varias veces en sus redes sociales que es apolítico. Por ello, la fotografía que se tomó con Patricia Bullrich causó tanto revuelo. Luego de aclarar que su encuentro con la política se enmarcó en el evento de los personajes del año de Gente, Maratea prosiguió con su explicación: “yo estaba tomando algo, como todo el mundo, y apareció Pato Bullrich. Yo a ella ya la había visto cuando fui a Almorzando con Mirtha Legrand, porque ella estaba en la mesa”, agregó.

La foto de la discordia habría sido tomada por la asistente de la presidenta del PRO. Maratea explica que fue ella quien lo apresuró a tomarse la fotografía y no le dio tiempo a procesar lo que ocurría. “Yo quería evadir la situación, pero no pude. Me quiero matar porque desde antes de ser famoso yo tengo una regla que es ‘nunca te saques una foto ni te juntes a tomar un café con un político’”.

Además, agregó: “la asistente la tenía clarísima, sacó la foto en un segundo”. Para concluir, afirmó que desarrolló un operativo para evitar este tipo de encuentros que le ha funcionado, pero confiesa que hay personajes que no puede rechazar por miedo y que estas cosas “suelen suceder”.