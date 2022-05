Sabrina Carballo quiere ganar “El hotel de los famosos” para cumplir con su “proyecto de ser mamá”

Sabrina Carballo es una de las participantes más queridas dentro de “El hotel de los famosos”, forma parte de la gran familia liderada por El Chanchi Estévez, Alex Caniggia y Lissa Vera. Y anoche, abrió su corazón para revelar qué haría con el premio en efectivo en caso de ganar la competencia.

José María Muscari visitó a los famosos y como cada vez que lo hace, generó un clima íntimo y habló de temas profundos con los chicos que se dividen entre huéspedes y staff.

Esta vez, quien acaparó la atención de todos fue la actriz que conocemos desde su niñez. Sabrina contó qué haría con los 10 millones de pesos en juego y algunas lágrimas salieron de sus ojos.

“Si gano, llevaría a mis sobrinos a Disney y cumpliría con el proyecto de ser mamá”, reveló la artista que estuvo varios años en pareja con el Chanchi, el DT de fútbol con el que comparte a diario adentro del hotel.

No profundizó en su sueño de maternidad pero sí habló de cómo se llevaba con la plata de niña ya que siempre trabajó en diferentes ficciones como “Chiquititas” y “Verano del ´98″: “Le tenía mucho respeto al dinero porque conocí gente con mucho dinero que era pobre y que estaban solos”.

“Chanchi una vez me dijo algo que me quedó grabado, ‘la plata no te hace malo, la plata te delata’. Y él siempre me decía ‘no le tengas miedo al dinero porque si no nunca vas a tener nada’. Y me quedó, mirá que no tengo memoria pero esa frase me quedó y para mí es así. Porque viste que hay gente que tiene plata y no tiene nada”, cerró la joven que perfila como una de las favoritas del reality.

Sabrina Carballo cumplió años y las cuatro décadas la encuentran encerrada en un reality por lo que su expareja, el Chanchi Estévez, y sus compañeros se las ingeniaron para que tenga un día especial en “El Hotel de los Famosos”.

El exfutbolista estuvo en cada detalle, a las 00 la esperó en el Staff con velas, regalitos que pudo recolectar del hotel y pidió a la producción que pongan el tema “Hasta que me olvides”, de Luis Miguel.

“La quiero mucho, así que preparé una sorpresa. Es lo mínimo que se merece”, dijo quien consiguió varios regalitos: “Un potecito de miel, un jaboncito, un chocolate y un chicle, por si querés besar”.

Luego, llegó el resto del grupo, quienes le cantaron el “Feliz cumpleaños” y le dieron otros insólitos presentes: un aerosol lustramuebles, su propio short sucio, un cenicero, un adorno, una planta seca y un almohadón. “Todo hermoso. Lo llevo acá”, dijo con ironía señalando el corazón.

“Mis 40 en un reality. No lo puedo creer. Igual me gusta porque me gusta festejar y el grupo es cada vez más acotado, pero verdadero”, resumió emocionada.

