Barby Franco hizo acrobacias con lencería de cuero y flasheó a sus seguidores

Barby Franco cautiva a diario a los usuarios de las redes sociales con el contenido que sube a su perfil público. Tiene casi un millón y medio de seguidores y todos quedaron enamorados cuando la vieron haciendo poses de gimnasia artística con muy poquita ropa.

La modelo que está en pareja con Fernando Burlando y que sueña con casarse algún día con él, demostró sus habilidades deportivas y decidió subirse a unas anillas.

Barby Franco y Fernando Burlando ¿están juntos?

“Me dijeron q en el reino del revés…”, escribió la influencer que aparece boca abajo, con sus piernas abiertas para equilibrar la pose y una sonrisa hermosa hacia la cámara.

Pero claro, muchos se quedaron observando el conjunto sensual que escogió para hacer la toma fotográfica. Y es que Barby tiene puesta un top de cuero negro de mangas largas y la parte inferior de un conjunto de ropa interior que solo se ata a los costados.

Barby Franco sabe cómo conquistar a sus fanáticos de Instagram

El estilo sado deportivo de franco enamoró, su trasero en primera plana despertó ratones y así se hizo acreedora de un montón de Me Gusta. Las medias blancas y zapatillas completaron su outfit conquistador.

Barby Franco posó con un vestido de novia y sueña con su boda

Barby Franco y Fernando Burlando hace un montón de años que están juntos, conviven y disfrutan de pasar momentos con las hijas de él. El sueño de casarse está siempre vigente pero no hay fecha todavía para dar ese gran paso.

Pero lo cierto es que la influencer parecería estar apurando al abogado de los famosos. Y es que en su última producción de fotos publicada en las redes se muestra radiante con un vestido de novia, lista para su propia boda.

La modelo luce un diseño blanco con tul y bordados, en su cabeza tiene una corona de flores, uñas verdes y el detalle de una mariposa posada en su mano, algo que la sorprendió y llenó de felicidad.

“Hoy quede muda cuando estaba haciendo fotos y de golpe pongo la mano y se me queda una mariposa como 20 minutos, no se quería ir… No sé qué significado tiene pero era la única volando en ese lugar”, compartió con una seguidilla de imágenes.

