Rusherking estrenó un tema para la China Suárez y ella protagonizó el video: qué dice la letra

Rusherking cuenta con una carrera prometedora en el mundo de la música urbana y, en las últimas horas sorprendió a todos al estrenar su última canción, dedicada a Eugenia “La China” Suárez.

El artista de Trap contó con la colaboración de Dread Mar-I, referente del reggae argentino, quien hace rato se ecnuentra probando nuevos universos artísticos cantando colaborando con otros artistas de la talla de Bizarrap o Nicki Nicole.

Rusherking adelantó Perfecta

Este estreno estuvo precedido por un vivo entre Rusherking y la China Suárez donde hablaron de la grabación del video en el que estuvieron más de 7 horas grabando y aseguraron que “el catering estuvo muy bueno”.

La China Suárez en el videoclip de Perfecta

“Vos eras lo más rico del catering”, le dijo la China, a lo que el cantante transpiró y aseguró que estaba nervioso. “Me voy a dedicar a ponerte nervioso mi amor”, le expresó la actriz que se encuentra en España promocionando su nueva película llamada “Objetos” junto a Alvaro Morte, el Profesor de “La Casa de Papel”.

¿Qué dice la letra que Rusherking le dedicó a la China Suárez?

La canción que Rusherking le compuso a la China Suárez se llama “Perfecta” y desborda romance por donde se la oiga.

“Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado”, es la primera estrofa de la canción, donde ya podemos observar que sería la primera declaración pública de amor que el artista plasma en una obra para la actriz.

Rusherking, Dread Mar I - Perfecta

“Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras y el mundo que se para. De ti nada me separa”, continua la canción en la que lo acompaña Dread Mar-I.

La China Suárez en el videoclip de Perfecta

“El tiempo junto a ti es algo que no entienden. Valoro todo eso que es amor. La vida para mí regala esos momentos, vivirlo tan intenso, sin dolor. Y si todos tienen a alguien más, lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más si para mí eres perfecta, wo-oh”, sigue la composición donde en su videoclip el look de los protagonistas predomina el color rosado sobre un campo de girasoles, en donde Rusherking y la China Suárez se besan apasionadamente.