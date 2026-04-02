2 de abril de 2026 - 11:09

Rosca de chipá para Pascua: la receta viral que te hará disfrutar de los feriados

Prepará la rosca de chipá que presenta una famosa en TikTok. Fácil, rápida y con ingredientes simples.

Estas Pascuas podés romper con lo lógico con esta receta.

Estas Pascuas podés romper con lo lógico con esta receta.

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Por Alejo Zanabria

Una usuaria de TikTok (@agusvivesbakes) compartió con sus seguidores una receta viral ideal para las Pascuas: se trata de una rosca de chipá, una versión original y deliciosa del clásico chipá que promete convertirse en la estrella de la mesa.

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"Esta receta la hice el año pasado y la verdad es que fue muy polémica, pero a la vez fue la más vendida en el local. Yo entiendo que sale de la estructura, pero para los fanáticos del chipá, te juro que es la solución para estas pascuas", explicó la creadora de contenido en su video.

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@agusvivesbakes

500 g de fécula de mandioca • 3 huevos • 70 g de manteca • 100 cc de agua ( podes reemplazar una parte por jugo de naranja queda buenismo! O leche si queres una miga mas tierna ) • 200 g de queso rallado ( puede ser el que más te guste el que tengas , yo le puse pategras y con mozzarella también va perfecto ) • pizca de sal Para unir la masa es una pavada solo vamos a necesitar la manteca a temperatura ambiente y el líquido nos va a ayudar a terminar de unirla. Si sentis que le falta agua podes agregarle un poquito más . Lo llevamos a una placa con antiadherente o aceite ( lo que más fácil y práctico te sea).

sonido original - agusvivesbakes

La masa de chipá se coloca en molde de rosca y se hornea, dando como resultado una preparación esponjosa por dentro y crocante por fuera, perfecta para compartir durante los festejos de Semana Santa.

Ingredientes

  • 500 g de fécula de mandioca.
  • 3 huevos.
  • 70 g de manteca.
  • 100 c de agua (se puede reemplazar por leche o jugo de naranja).
  • 200 g de queso rallado (Pategrás o mozzarella)
  • 1 pizca de sal.
recetas
Estas Pascuas podes romper con lo lógico con esta receta.

Estas Pascuas podes romper con lo lógico con esta receta.

Paso a paso para hacer esta rosca de Pascuas

  1. En un bowl grande, uní la fécula de mandioca, los huevos, la manteca pomada (blanda) y el queso rallado. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.
  2. Incorporá los 100 cc de líquido que elegiste. Este paso es clave para terminar de unir la masa y lograr la consistencia adecuada.
  3. Si sentís que la masa está muy seca y le falta humedad, podés agregarle un chorrito extra de agua de a poco hasta lograr la textura deseada.
  4. Armá bolitas con la masa y colocarlas en un molde de rosca previamente enmantecado o aceitado. También podés usar una placa de horno y darle forma de rosca manualmente.
  5. Llevá al horno precalentado a temperatura media durante aproximadamente 20-25 minutos o hasta que las bolitas estén doradas y cocidas por dentro.
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