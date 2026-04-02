Rosca de chipá para Pascua: la receta viral que te hará disfrutar de los feriados

Una usuaria de TikTok (@agusvivesbakes) compartió con sus seguidores una receta viral ideal para las Pascuas: se trata de una rosca de chipá, una versión original y deliciosa del clásico chipá que promete convertirse en la estrella de la mesa.
Prepará la rosca de chipá que presenta una famosa en TikTok. Fácil, rápida y con ingredientes simples.
Una usuaria de TikTok (@agusvivesbakes) compartió con sus seguidores una receta viral ideal para las Pascuas: se trata de una rosca de chipá, una versión original y deliciosa del clásico chipá que promete convertirse en la estrella de la mesa.
"Esta receta la hice el año pasado y la verdad es que fue muy polémica, pero a la vez fue la más vendida en el local. Yo entiendo que sale de la estructura, pero para los fanáticos del chipá, te juro que es la solución para estas pascuas", explicó la creadora de contenido en su video.
La masa de chipá se coloca en molde de rosca y se hornea, dando como resultado una preparación esponjosa por dentro y crocante por fuera, perfecta para compartir durante los festejos de Semana Santa.