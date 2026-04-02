Rosca de chipá para Pascua: la receta viral que te hará disfrutar de los feriados

500 g de fécula de mandioca • 3 huevos • 70 g de manteca • 100 cc de agua ( podes reemplazar una parte por jugo de naranja queda buenismo! O leche si queres una miga mas tierna ) • 200 g de queso rallado ( puede ser el que más te guste el que tengas , yo le puse pategras y con mozzarella también va perfecto ) • pizca de sal Para unir la masa es una pavada solo vamos a necesitar la manteca a temperatura ambiente y el líquido nos va a ayudar a terminar de unirla. Si sentis que le falta agua podes agregarle un poquito más . Lo llevamos a una placa con antiadherente o aceite ( lo que más fácil y práctico te sea).