Romina y Alfa protagonizaron una brutal pelea luego de que ella lo trató de “degenerado” en Gran Hermano

Una nueva pelea se desató en la casa de Gran Hermano. Romina y Alfa fueron los protagonistas de un tenso ida y vuelta, que sorprendió por la relación de amistad que los unía compartiendo momentos en la cocina, una pasión de ambos.

La situación se desencadenó luego de una competencia, justamente de cocina. Romina lideraba un equipo, el blanco, y Alfa el equipo negro. El desafío era hacer la mejor pizza, la que luego degustaban y elegían cuál es la mejor los líderes de la semana, Nacho y El Conejo.

La pizza del equipo de Alfa fue la ganadora, lo que molestó a Romina que es muy competitiva. Ante las burlas de su compañero porque su equipó ganó, hizo enojar aún más a la exdiputada que no aceptó la derrota y lanzó un comentario desafortunado que a su compañero le dolió.

“Voy a decir algo que sabés que… Mirá, degenerado”, lanzó Romina Uhrig y provocó la reacción de Walter que no le dejó pasar el picante comentari. “No, la verdad es que ahi no me gusta. Se pasan de tema, andá a cagar”, le dijo él antes de irse de la escena. En tanto que Agustín y Marcos le recriminaron sus palabras a la exlegisladora.

Automáticamente, Alfa se recluyó en la habitación de los hombres y empezó a juntar sus pertenencias con la intención de guardarlas en la valija para abandonar el juego. Pero como las valijas no las tienen a su alcance, aseguró que iría a pedírsela a Gran Hermano.

En plena furia del jugador, Agustín tomó cartas en el asunto y fue al confesionario a pedirle al dueño de la casa una sanción por las palabras de Romina, ya que habían dejado pasar las de La Tora para con Alfa.

Romina le pidió perdón a Alfa luego de su tenso cruce en Gran Hermano

Se vivieron momento de tensión en la casa, ya que Romina y Alfa casi no se miraban. Ambos compartieron su lugar en la cocina, pero no cruzaron palabras.

Fue Romina quien lo buscó a él para hablar y, entre lágrimas, le pidió disculpas. “Yo me quiero ir”, respondió Alfa, quien en otras oportunidades también quiso abandonar el reality por enfrentamientos con Juan, La Tora y Nacho.

“Yo le pedí que no te dejen que te vayas”, insistió Romi a quien se la vio dolida por la distancia que se generó entre los dos tras su comentario.

“Acá no toman conciencia. Una sola persona que vio esa imagen y vos con la cara de odio que me dijiste ‘degenerado’”, intentó explicarle Alfa sobre la gravedad de la situación y cómo puede haberse visto afuera.