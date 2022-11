Alfa estalló luego de que La Tora lo tildó de “acosador” y pidió la valija para irse de Gran Hermano

El encierro empieza a hacer de las suyas y Alfa fue el primer participante en hacer oficial su deseo de abandonar la casa de Gran Hermano. El hombre de 60 años mantuvo un duro cruce con La Tora tras la gala de eliminación y eso lo desestabilizó.

El hombre fue uno de los protagonistas de la semana por haberle hecho un comentario desafortunado a Coti, por el que fue duramente sancionado. Walter Santiago “bromeó” con sus partes íntimas e incomodó a la joven, por lo que no solo sus compañeros le llamaron la atención, sino también la producción del programa.

Y, más alla de que Alfa tuvo una charla con Coti sobre lo que ocurrió en la habitación, algunos participantes quisieron hacer uso de la situación a su favor. Juan, el último eliminado, Nacho y La Tora fueron quienes insistieron con el tema.

Pese a que el hombre quedó directamente en placa por lo que le dijo a la joven de 20 años, algunos no se lo perdonaron y se empecinaron con recordarle en todo momento lo que hizo y dijo. Por esta razón, La Tora y Alfa se cruzaron duro el domingo y ahora el participante manifestó que quiere irse de la casa.

Alfa pidió la valija para irse, porque Lucila y Nacho insisten con que él es un acosador. Incluso, Walter manifestó en una charla con algunos de los participantes que, una vez que salga, denunciará a la joven por exponerlo y por “calumnias e injurias” contra su persona.

Alfa se quebró y pidió la valija para irse de Gran Hermano

Alfa dejó en claro que ya no quiere seguir en el juego y fue contenido por algunos de sus compañeros. En un video, se lo vio a él en la cama con Agustín, Marcos y El Conejo a su alrededor, intentando que cambie de opinión.

“Lo importante es que vos estés tranquilo, que sepas que la gente te eligió y sabe cómo fueron las cosas”, intenró calmarlo Agustín. A lo que Alfa respondió: “Tengo mucho en juego”.

“No puedo soportar que Lucila y Nacho estén usando esto para acursarme de acosador. No puedo, no puedo soportarlo”, dijo visiblemente movilizado por la situación.