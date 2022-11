El video de La Tora antes de entrar a Gran Hermano en el que lanza un comentario polémico sobre los menores de edad

Todo el contenido de las redes sociales de los participantes de Gran Hermano, hoy, tiene otro significado. Los jóvenes que están dentro de la casa más famosa del país son espiados 24/7 por casi todo el país. Lo que hicieron de y con sus vidas antes de volverse famosos no queda exceptuado a la viralización.

Anoche se vivió al cuarta eliminación del reality; Juan salió de Gran Hermano con más del 88% de los votos por lo que Agustín, Daniela, Nacho y Alfa siguen en competencia.

Que quedara el señor mayor que todos los días se cambia el pañuelo que lleva en la cabeza generó la furia inmediata de Lucila “La Tora” quien podría haberle hecho la fulminante.

En un momento, mientras Alfa cocinaba junto a Romina, la blonda fue con mucha ira a decirle “¿De qué broma estás hablando?”. El participante intentó esquivar la discusión pero La Tora siguió: “Hay cosas que no se llaman broma, esa es la gravedad que no entendés. Tenés que pedir disculpas y ya”.

“Yo hablé con Coti y ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí”, se defendió Alfa pero Lucila volvió a explotar y le gritó: “¡Como sociedad! ¡Como sociedad! ¡Que te pongas un desodorante en la pij* no es una broma!”.

La Tora fue sancionada por Gran Hermano.

Todo esto sucedió minutos después del contacto directo de Santiago del Moro con la casa y hoy se profundizará. Pero este hecho no quedó fuera de las redes y muchos usuarios le recordaron a La Tora su pasado y sus comentarios sexuales del mismo tono que los de Alfa.

Walter "Alfa" y Juan, de "Gran Hermano".

El video viral de La Tora con comentarios polémicos sobre los menores

Desde que los hermanitos entraron a Gran Hermano, ellos se expusieron a las cámaras de televisión y la viralización de un montón de cosas de sus vidas.

Hoy la protagonista es La Tora gracias a la publicación de un video suyo de Tiktok en el que hace referencia a “los menores que te comas”, un mensaje con contenido sexual que muchos no le aceptan después de pelear fuerte con Alfa.

La Tora y un video de TikTok en el que se refiere a los menores de edad

En la grabación se la ve con un short negro y una remera amarilla anudada a la altura de su ombligo; sale frente a cámara beboteando con unos lentes oscuros. Sobre sus movimientos, escribió la frase: “Y recuerden amiguitos, los menores que te comas no cuentan como ganado, son terneritos”.

Lucila Belén Villar tiene 28 años y es de Berazategui y no sumó muchos seguidores sino que se ganó el rechazo de muchos usuarios de las redes sociales.