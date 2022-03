Romina Pereiro se fue del país luego de superar su problema de salud

Si bien logró sostener durante años un bajo perfil aun trabajando en los medios, a Romina Pereiro le costó muchísimo el ruido mediático que se generó cuando su separación de Jorge Rial tomó estado público. Peor aún, al ver que los rumores crecían en todos lados y desembocaban en escándalo, colapsó y tuvieron que internarla.

Pasaron los días y Jorge Rial viajó a EE.UU con su hija Rocío para cerrar cuestiones de trabajo y al volver, fue Romina la que partió. Al respecto, el conductor contó: “Romi está muy bien, tuvo un pico de estrés pero ya pasó”, según Pronto.

Romina Pereiro

“Nosotros estamos bien porque como dije desde el primer momento, somos familia. Ella ahora está en Disney con las nenas, con sus hijas y estamos en contacto todo el tiempo, nos mandamos fotos y todo bien”.

El conductor de Radio 10 aclaró que su entredicho con su colega fue sólo "un cruce entre calentones" (Prensa Radio 10).

Después de toda la tensión y la angustia que le provocó ver su matrimonio en tela de juicio, de sentirse juzgada y cuestionada además de querer evitar que sus hijas se quedaran al margen de todo, Romina sintió que quería pasar un tiempo a solas con ellas lejos de todo y por eso, la decisión de viajar.

Jorge Rial, junto a Romina Pereiro y sus hijas

Sobre la posibilidad de recomponer la relación de pareja, prefirió no puntualizar: “Ya pasó esa tormenta en la que se dijeron cosas que no eran verdad, había que bancarla, yo la banqué, salí a comerme la marca y ahora está todo más tranquilo. Me fui de viaje y me vino bien para tomar distancia, a ella seguro le pase lo mismo”.