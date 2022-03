El detrás del escándalo de Will Smith en los Oscar 2022: Jada Pinkett habría tenido un romance con Chris Rock

El “cachetazo”, que Will Smith le dio a Chris Rock durante la transmisión de los Premios Oscar 2022 arriba del escenario, luego de un chiste de dudoso gusto que hizo el comediante sobre Jada Pinkett Smith, esposa desde hace 25 años del actor, reveló una interna, según Cuidad Magazine.

Según la prensa estadounidense, la actriz habría mantenido un romance con el humorista luego de conocerse cuando ponían sus voces para las películas de Madagascar.

Chris Rock.

Will y Jaida son conocidos por tener un matrimonio abierto, mientras que el actor que ganó como Mejor Actor Protagónico se conoce con Chris Rock cuando ambos actuaban a principios de los noventa en El príncipe del rap en Bel-Air.

Parece que la relación extramatrimonial de Jaida y Chris no habría tenido un buen final, y en varias oportunidades él le dedicó ácidos chistes tanto a la actriz como a su marido.

Dudas sobre romance entre Chris Rock y Jada Pinkett

El matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett Smith, quienes son padres de Jaden y Willow Smith, no estuvo ajeno a los rumores de infidelidad y escándalos. Eso motivó a que las versiones sobre Chris Rock fueran más allá del chiste que hizo en la última entrega de los Oscar.

Will Smith y su esposa Jada.

En 2016, también sobre el escenario de los Premios de la Academia, el humorista lanzó un dardo por el enojo de la actriz por la falta de diversidad en los nominados de ese año, lo que la hizo amenazar con no concurrir. “Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. ¡No fui invitado! Esa no es una invitación que rechazaría”, lanzó, filoso.

En el mismo monólogo también se despachaba contra su ¿examigo? “Es una vergüenza que no esté nominado este año. Eso y que cobrase 20 millones de dólares por Wild Wild West”, remató, recordando de los fracasos de taquilla más sonados del actor de Hombres de negro.