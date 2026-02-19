19 de febrero de 2026 - 15:33

Romina Fischman, gastroenteróloga: "Al trabajo también se va a hacer caca"

La profesional dejó en una de sus publicaciones más recientes una frase que rápidamente generó repercusión y llamó a la reflexión.

Dra. Romina Fischman, gastroenteróloga
La salud digestiva dejó de ser un tema tabú en redes sociales y son cada vez más los profesionales que aprovechan estos espacios para hablar sin vueltas de lo que muchas personas sienten, pero no se animan a decir. Es el caso de la gastroenteróloga Romina Fischman, quien comparte en su Instagram información sobre gastroenterología y salud digestiva integral.

En su cuenta @gastroenterologiaok -donde reúne a más de 200 mil seguidores- en una de sus publicaciones recientes, dejó una frase que rápidamente generó repercusión: "Al trabajo también se va a hacer caca".

Por qué es importante para la salud digestiva no postergar ir al baño

Lejos de buscar provocar, el mensaje apunta a desnaturalizar una conducta frecuente: postergar la evacuación por vergüenza, reuniones laborales o falta de tiempo.

"El intestino no sabe que estás trabajando. El intestino no funciona según tu agenda. Cuando aparecen síntomas, se estudian y se abordan de forma integral", escribió la especialista en su posteo.

Según explicó, muchas personas se aguantan de manera repetida, sin dimensionar las consecuencias. El reflejo evacuatorio responde a estímulos fisiológicos claros. Cuando el cuerpo da la señal y no se atiende, ese mecanismo puede alterarse.

En su publicación, Fischman advirtió que postergar sistemáticamente la evacuación puede favorecer:

"Aguantar" las ganas de ir al baño es peligroso para tu salud

La gastroenteróloga fue clara y dejó en claro que el intestino funciona según la fisiología, no según el calendario laboral. Cuando el hábito de “aguantarse” se vuelve frecuente, con el tiempo el intestino puede perder su ritmo natural y comenzar a manifestar síntomas.

En términos médicos, reprimir el deseo de evacuar hace que el colon continúe absorbiendo agua de las heces, lo que las vuelve más duras y difíciles de eliminar. Esto no solo genera malestar, sino que puede cronificar cuadros de constipación.

intestinos-inflamación intestinal.jpg

El mensaje también apunta a algo más profundo, el hecho de naturalizar una función biológica esencial. "Evacuar no es un detalle menor, es una función fisiológica esencial", remarcó. En una sociedad donde hablar de digestión aún incomoda, poner el tema sobre la mesa también es una forma de prevención.

La salud intestinal influye en el bienestar general, el sistema inmune e incluso el estado de ánimo. Escuchar al cuerpo, respetar sus tiempos y consultar ante síntomas persistentes son pasos básicos para evitar complicaciones mayores, porque sí: al trabajo también se va a hacer caca.

