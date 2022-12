Rodrigo de Paul fue con su hija a ver a Tini Stoessel y cerró el show de su novia con un romántico discurso

El romance de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel no deja de sorprender. Pasó el mundial y lejos de separse como en algún momento se dijo, la pareja parece estar más fuerte que nunca y eso quedó demostrado en el primer show de la cantante en el Campo Argentino de Polo.

Tal como lo habían anunciado en las redes, De Paul fue el invitado especial de la artista al primero de dos shows con los que cerrará uno de los mejores años de su carrera. Pero el futbolista no fue solo, lo acompañó su pequeña hija Francesca, fruto de su relación con Camila Homs, y su familia, que no quiso perderse una noche tan importante para ambos.

Rodrigo de Paul fue a ver a Tini Stoessel y subió al escenario.

Tras haber salido campeón en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, Rodrigo de Paul fue a acompañar a su novia. Y al final de la presentación, en medio del Himno Nacional, subió al escenario con la camiseta argentina y la copa, para celebrar el triunfo con el público de Tini.

Rodrigo de Paul le declaró su amor a Tini Stoessel frente a miles de personas

La artista presentó a su pareja y los presentes corearon “¡dale campeón!” por varios minutos. Luego se fundieron en un abrazo con beso incluído y automáticamente el jugador tomó la palabra.

De Paul le agradeció al público por el cariño: “Hablo por los dos, estamos orgullosos de haber nacido en este país, con las cosas buenas o malas, pero siempre nos manejamos con buenas intensiones y desde un buen lugar”.

“Trabajen sin dañar a nadie y sin que su escalera sean los hombros de otra persona, sin dañar al de al lado. Sean felices. Todo llega” “Hoy soy muy feliz”, se lo escuchar decir en uno de los videos que compartió la cuenta de Instagram Mundo Famosos.

“Les juro que al lado tengo a la mujer de mi vida. La amo con todo mi corazón, me enseña todos los días. Me enseña a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque apareció en el peor momento de mi vida para darme mucha luz y mucho amor”, cerró emocionado.

Rodrigo de Paul fue a ver a Tini Stoessel y subió al escenario.