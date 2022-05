Revelaron los presuntos motivos de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés dejó en vilo a todo el ambiente del espectáculo argentino porque parecía ser una de las parejas más consolidadas pero no. El conductor y la modelo confirmaron que están alejados y ahora se revelaron los posibles motivos de su decisión.

Después de casi una década juntos y su hijo en común Lorenzo, el amor no estaba sólido y decidieron seguir sus caminos por separado. Fue Yanina Latorre quien confió algunos detalles desconocidos sobre la ruptura.

En “LAM”, la angelita comentó: “Guillermina y Marcelo venían mal, tenían una crisis profunda. Todo empezó después de sus vacaciones familiares en Punta del Este donde tuvieron diferencias en la convivencia”.

Y continuó: “El tema es que Guillermina tiene a sus hijos y Tinelli tiene a los suyos y todos tienen como unas maneras diferentes de vivir”.

La modelo y empresaria es mamá de Helena, Paloma y Dante, frutos de su relación con Sebastián Ortega. Y el conductor de “Showmatch” es padre de Candelaria y Micaela, de su relación con Soledad Aquino, y de Francisco y Juanita, a quienes tuvo con Paula Robles. A ellos se suma Lolo, el hijo en común de ambos.

“Cuando estaban en Punta del Este fue rara la convivencia y después Marcelo se fue con sus hijos a México y también se fue con los mayores a Europa; y eso no le habría gustado tanto a Guillermina”, remarcó Yanina en el programa de Ángel de Brito.

“Ahí no estaban separados, pero estaba todo difícil. Me dicen que la decisión es de ella y que él no estaba tan convencido. Por ahora, es una separación. A ella no le gustó que no vaya al viaje con los hijos de Marcelo”, cerró Latorre.

Marcelo Tinelli anunció que regresa a la televisión con un nuevo programa

Tras varios meses de espera y con una situación personal escandalosa, finalmente Marcelo Tinelli confirmó que regresará a la televisión con un nuevo programa. El conductor utilizó su cuenta oficial de Twitter para mostrar imágenes del formato que llevará adelante en la pantalla de El Trece.

En el video que compartió, detalló cómo será el programa. Según explicó, los concursantes deben cantar frente a 100 jurados expertos y conseguir que todos canten junto a él. “¿Estás listo para una experiencia única?” Dice la publicación que recogió todo tipo de reacciones de los usuarios en Twitter.

