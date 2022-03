Revelaron los motivos por los que Gerardo Rozín no habló sobre su enfermedad

Claudio Belocopitt era el socio de Gerardo Rozín y juntos hacían “La peña de morfi”; él asistió a “LAM” para hablar en detalles de varios asuntos con Ángel de Brito y entre tantas preguntas, se hizo una crucial: el motivo por el que el conductor no quiso hablar de su enfermedad en los medios.

“Varios colegas del medio le pidieron hacer notas y él dijo que no a todos. ¿Sabés por qué no quiso hablar públicamente?”, consultó el conductor de chimentos y el invitado coincidió y respondió: “Gerardo era un hombre de los medios y merecía las despedidas que le han hecho. Y yo le dije ‘¿por qué no das una nota?’”.

Y explicó: “Él priorizó mucho, y me lo dijo claramente, que no quería que sus hijos vivieran todo lo que significaba un año de esto hecho muy público y que esto lo termine complicando”. A lo que sumó: “Él prefirió mantener esto hasta el final de la forma más privada, y ahí yo quiero agradecer a todos los medios que, de manera unánime, lo han cuidado”.

Todos en el programa estaban visiblemente conmovidos y De Brito quiso saber si Rozín había dejado algún pedido para “La peña de morfi”. Y Belocopitt compartió: “Me dio consejos sobre cómo seguir. El programa tenía previsto el lanzamiento el domingo 13 y yo le dije por qué no aguantaba un poquito más y se venía el domingo a ver cómo había quedado la escenografía”.

“Me dijo ‘no, no, Claudio, ya está. Elegí buenas fotos. Hacé bien los homenajes, los finales’. Él hablaba con el productor general y le aconsejaba cómo poner los musicales. Tuvo ese humor ácido hasta el último momento. Además de un gran productor se perdió un tipo extraordinario”, dijo el socio de Gerardo entre recuerdos y halagos para el conductor que falleció a los 51 años.

Julieta Prandi rompió en llanto en vivo al recordar a Gerardo Rozín

La noticia de la partida de Gerardo Rozín causó gran emoción en todo el país. El reconocido conductor de “Morfi” falleció este viernes a raíz de un tumor cerebral. Y entre los homenajes y despedidas emotivas estuvo la de Julieta Prandi, su compañera de conducción entre el 2012 y el 2014.

La conductora de “Es por ahí” trabajó con Rozín en “Gracias por venir, gracias por estar” y al aire de su ciclo de América dijo: “¡Ay, Gerardo! Te adoro. Va a costar mucho. Lo dije incansablemente este fin de semana: fue mi maestro. Con él aprendí todo y aprendí a amar la profesión, a entenderla y a respetarla”.

El llanto de Julieta Prandi al recordar a Gerardo Rozín

Entre lágrimas, sumó lo que había aprendido a su lado: “A no permitirme sentarme frente a una cámara y tener a un artista adelante y no saber quién es, qué hizo o de dónde viene. Él te enseñaba a escuchar”.

“Ese programa que hicimos fue de lo más lindo que hicimos. Eran dos horas y media en vivo y pasaron todos los artistas, todos querían formar parte. Era un privilegio sentarse ahí”, relató.

Luego habló sobre la última charla que tuvo con Gerardo: “En diciembre, cuando me convocó para hacer este programa, me mandó un mensaje y me decía ‘ahora volvemos a trabajar juntos, ahora nos vamos a dar la revancha’. Él quería volver”.

“Y acá estamos, Gerardo. Honrándote, celebrándote para que sientas orgullo de todo esto que hiciste vos. Te quiero infinitamente para siempre”, concluyó.