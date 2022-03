Patricia Sosa sorprendió al decir que habló con Gerardo Rozín tras su muerte

Tas la muerte de Gerardo Rozín, varios famosos lo despidieron y recordaron en diferentes programas de televisión. Entre ellos, Patricia Sosa, quien compartió varios programas de La Peña de Morfi con su música. La artista se mostró agradecida de haberlo conocido y confesó que le habló luego de su fallecimiento.

En Implacables buscaron a Patricia Sosa para que hable de su relación con Gerardo Rozín. La cantante contó que fueron muchas las veces que él la ayudó a mostrar su arte o a promocionar su trabajo, entre otros, y comentó que decidió despedirse de él hablándole.

Fue Daniel Gómez Rinaldi quien le dio el pie al consultarle cuál había sido su manera de despedirlo, ya que la considera una persona muy espiritual.

“Yo hoy cuando me duchaba, hablé con Gerardo Rozín porque entramos en la cuarta dimensión y el más acá y el más allá están muy cerca. Estamos conviviendo con seres espirituales, sobre todo cuando desencarnan”, arrancó diciendo Patricia Sosa.

Además, aclaró que ella le habló pero no tuvo una conversación: “Yo le decía: ‘Los de acá estamos tristes pero me contaron que ahí es fantástico, ¿por qué paisaje estás? Mandame alguna señal’”.

“Creo que todos tenemos que hablarle. Al hablarles a nuestros antepasados y seres queridos que se nos van, recibimos señales”, cerró Patricia Sosa sobre su experiencia.

Desgarradora frase de la hija de Gerardo Rozín por su muerte

Familiares y amigos del periodista despidieron sus restos en la cochería Caramuto, situada en el barrio porteño de Almagro. Luego se trasladó su cuerpo para ser sepultado en el Cementerio Israelita de su ciudad natal, Rosario.

Elena y Gerardo Rozín. (Instagram)

Fue en este difícil momento cuando se supo que su hija Elena decidió no concurrir a esta emotiva despedida cuando Julio Bárbaro, el ex suegro de Gerardo, reveló cómo se sentía su nieta, tras la muerte de su papá. “Esencialmente sufrimos la muerte de Gerardo en Elena, que tiene 11 años y la semana pasada nos dijo ‘Soy muy chiquita para estar viviendo esto’” aseguró el padre de Carmela Bárbaro.

“Fue con Carmela a despedirlo, pero él ya no estaba consciente y ahí asumió cuál era la gravedad. Y hoy no quiso ir al velatorio” agregó el ex suegro de Rozín. Cabe destacar que, en los últimos días, Carmela dejó de asistir al programa ‘Momento D’ para acompañar al padre de su hija en este doloroso proceso.