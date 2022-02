Revelaron el último mensaje de Gustavo Martínez antes de morir: “Me siento solo en un mundo de mierda”

Se conoció el último mensaje de WhatsApp que mandó Gustavo Martínez a su sobrino Nicolás horas antes de suicidarse. En la comunicación con su familiar, el personal trainer le contó que se encontraba perdido y solo “en un mundo de mierda” y que le pedía que no lo abandone. La información fue brindada por el periodista Daniel Ambrosino, de ‘Intrusos’.

Este miércoles, falleció Gustavo Martínez (62), el exnovio de Ricardo Fort y tutor legal de los hijos del empresario, Martita y Felipe Fort. Se quitó la vida, luego de arrojarse desde el balcón de su departamento en el barrio porteño de Belgrano. La muerte de Gustavo se conoció esta madrugada, pasadas las 4 de la mañana. En ese edificio, el personal trainer vivía junto a Felipe y Martita, ambos de 17 años.

Gustavo Martínez junto a Ricardo Fort y sus hijos (Archivo La Voz).

Daniel Ambrosino, esta tarde en ‘Intrusos’, narró cómo fue el último mensaje que Gustavo envió a su sobrino Nicolas, horas antes de morir. La comunicación comenzó de la siguiente manera: “No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas”.

Para luego finalizar los mensajes con una declaración escalofriante. “No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco” expresó Gustavo a su sobrino.

Esta revelación de los mensajes enviados por Gustavo a su sobrino, se suma a las declaraciones hechas por Nicolás Pottery, sobrino de Martínez, el miércoles pasado, en donde apuntó a la familia Fort. Nicolás reveló que su tío sufría abandono y que desde el entorno del empresario chocolatero no le pasaban dinero y que Martita y Felipe “son dos ingratos”.

En diálogo con el magazine “Es por ahí” (América TV), el sobrino de Martínez contó, entre tristeza y enojo, el calvario que vivía el exnovio de Ricardo Fort, pese a que le dedicaba amor y cuidado a los mellizos de 17 años.

“Mi tío era una gran persona. Dio todo por esos chicos. Son dos ingratos. Nunca imaginé semejante abandono de persona para que se tire del piso 21″, lamentó el joven en la conversación telefónica. “Mi tío trabajó su vida con su cuerpo, era un potro siempre, ¿cómo puede ser que se tire de un piso 21? Es un horror lo que pasó en esa casa. Hasta siento vergüenza por el entorno que tenía mi tío”, agregó.

“Es un tipo que les cuidó siempre. Les limpió el c... a los dos desde que nacieron. ¿Cómo puede ser que mi tío haya llegado a ese punto (la muerte)? Es un horror. Encima este atrevido (Felipe Fort) sale a hablar esa barbaridad que termina borrando. Están enfermos”, aseveró.

Felipe Fort y un duro mensaje contra Gustavo Martínez tras su muerte.

Más historias de Felipe Fort antes de que el joven las eliminara de su perfil.

El velorio de Gustavo será desde las 18:30 hasta las 22:30hs de este viernes en la funeraria Zucotti Hnos y mañana ocurrirá el entierro en el cementerio de la Chacarita debido a que, por temas judiciales, no puede salir de la jurisdicción en donde se suicidó.