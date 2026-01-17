17 de enero de 2026 - 18:50

Reto visual para expertos: ponete a prueba y encontrá el error en 10 segundos

Poné a prueba tu capacidad mental de observación en poco tiempo con este test visual y demostrá tu intelecto.

Este reto visual desafía a que encuentres el error en menos de 10 segundos.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Dónde se encuentra el error en el reto visual

Esta imagen es un día tranquilo de campo, donde la idea es que todas las personas puedan disfrutar de la naturaleza pura. Conversan, se relajan y divierten con mascotas. Sin embargo, hay un detalle minúsculo que deberás notar para superar este reto.

Reto visual
Este reto visual desafía a que encuentres el error en menos de 10 segundos.

Prestá atención a todo el entorno, el primer vistazo no dice absolutamente nada, pero pon atención en los pequeños pormenores para deducir la rareza de la foto presentada.

Respuesta final

En el caso que no pudiste ver la problemática, la solución fue la siguiente. Detrás de una pareja caminando por el parque hay un hombre con una taza de café y una correa para pasear una mascota. Ahí está el error, en la correa no hay ningún animal.

Reto visual
Este reto visual desafía a que encuentres el error en menos de 10 segundos.

Recién la única mascota que se encuentra en la imagen es un gato siendo acariciado por una familia de tres integrantes en la zona media. Si no pudiste identificarlo en 10 segundos, no te preocupes. Solo seguí haciendo estos retos que te ejercitarán el cerebro de una manera inigualable. .

