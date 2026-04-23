Según la psicología, las personas que cambian su opinión después de los 60 muestran una señal de fortaleza

Existe una idea extendida de que con el paso del tiempo las personas se vuelven más rígidas en su forma de pensar, pero la evidencia emocional muestra un escenario más complejo. Desde la mirada de la psicología , modificar una creencia en la adultez avanzada puede representar uno de los actos más exigentes a nivel personal.

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Lejos de tratarse de una simple opinión, muchas de las ideas que se sostienen durante décadas forman parte de la identidad. Por eso, cambiarlas implica un proceso mucho más profundo que ajustar un punto de vista.

Cuando una persona decide revisar una creencia que sostuvo durante 30 o 40 años, no solo modifica una idea: también reevalúa decisiones, vínculos y momentos clave de su historia personal.

Este proceso implica reconocer que aquello que se consideraba verdadero puede no serlo. En términos emocionales, supone una reconfiguración interna que requiere autocrítica, apertura y una fuerte capacidad de adaptación.

“Reconocer un error después de tantos años no es debilidad, es una forma de coraje intelectual poco visible”, plantean los análisis de Psychology Today sobre el comportamiento humano en la adultez.

El costo emocional de cambiar de opinión

Desde la perspectiva de la Psicología, abandonar una creencia no es un acto neutro. Muchas ideas cumplen funciones clave: organizan la forma de ver el mundo, sostienen relaciones o brindan seguridad emocional.

Por eso, modificarlas puede generar incomodidad, inseguridad e incluso conflictos con el entorno. En algunos casos, el cambio implica enfrentarse a personas cercanas que continúan sosteniendo esas mismas creencias.

A esto se suma un factor social: durante años, muchas generaciones crecieron con la idea de que cambiar de opinión era sinónimo de debilidad o falta de carácter.

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Una valentía silenciosa que desafía estereotipos

El cambio de perspectiva en edades avanzadas suele pasar desapercibido. No genera reconocimiento inmediato ni validación social, pero implica una transformación profunda.

Decir “estaba equivocado” después de toda una vida sosteniendo una postura requiere una fortaleza emocional considerable. No solo por el acto en sí, sino por lo que implica a nivel interno.

En este sentido, un estudio de Leon Festinger sobre este tema coincide en que este tipo de decisiones representan una forma de valentía silenciosa, alejada de los gestos visibles pero con un impacto significativo en la construcción personal.

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Aprender no tiene edad

Lejos de la idea de que el cambio es exclusivo de la juventud, la adultez también ofrece oportunidades de crecimiento. Revisar creencias, adaptarse y evolucionar forman parte de un proceso continuo que no se detiene con el paso de los años.

Este tipo de transformaciones no solo desafían estereotipos, sino que también reafirman una idea central: la capacidad de aprender y cambiar sigue presente a lo largo de toda la vida.