Remedio casero de la abuela: cómo eliminar la alergia nasal con solo 2 ingredientes

La alergia nasal es una de las molestias más comunes durante los cambios de estación. Estornudos , congestión y picazón suelen aparecer de repente y alterar la rutina. Existen medicamentos para tratarla, pero también hay remedios caseros que sorprenden por su eficacia, utilizando ingredientes naturales que se encuentran en cualquier cocina.

Mezclar cáscaras de ajo con café: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La planta que ahuyenta cucarachas y se consigue en cualquier vivero

Entre las opciones más recomendadas figuran mezclas simples de hierbas y alimentos que, al unirse, refuerzan el organismo y ayudan a calmar la irritación nasal. Preparados en forma de infusión o como mezcla dulce, se convierten en un remedio práctico para quienes buscan soluciones naturales. El resultado puede sentirse de manera inmediata.

El jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes , lo que lo convierte en un ingrediente ideal para aliviar la congestión nasal .

Esta receta casera puede ayudar a mejorar la respiración y reducir las molestias de la alergia en poco tiempo.

Según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral , además de su efecto inmediato, fortalece el sistema inmune, lo que ayuda a reducir la frecuencia de las crisis alérgicas.

Es una opción natural, accesible y sin compuestos químicos que puede acompañar otros cuidados básicos, como mantener los ambientes ventilados y evitar la exposición a polvo y polen.

alergia nasal Esta receta casera puede ayudar a mejorar la respiración y reducir las molestias de la alergia en poco tiempo. WEB

Otra opción natural es beber un té de ortiga

Esta planta se ha estudiado por sus beneficios frente a la alergia. Sus hojas poseen compuestos que actúan como antihistamínicos naturales, capaces de reducir los síntomas asociados a la rinitis alérgica.

Para aprovechar estas propiedades, debemos preparar una infusión colocando una cucharada de hojas secas en agua caliente y luego dejándola reposar unos minutos antes de beber.

colocando una en y luego dejándola antes de beber. Para un efecto repentino es ideal consumir esta infusión una o dos veces al día , ya que además de disminuir la congestión , reduce los estornudos y la secreción nasal .

, ya que además de disminuir la , reduce los y la . Esta opción también se trata de un remedio económico y fácil de incorporar a la rutina, especialmente en épocas donde las alergias son más intensas.

Sin embargo, es importante asegurarse de adquirir ortiga apta para consumo y no recolectarla sin conocimiento, ya que en estado fresco sus hojas pueden causar irritación en la piel.

alergia nasal Esta receta casera puede ayudar a mejorar la respiración y reducir las molestias de la alergia en poco tiempo. WEB

Los remedios caseros como el jengibre con miel y té de ortiga ofrecen alivio inmediato para quienes sufren alergia nasal. Si bien no sustituyen la consulta médica ni los tratamientos recetados en casos severos, sí representan una ayuda natural y complementaria cuando la primavera ataca.