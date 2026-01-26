26 de enero de 2026 - 18:15

Recomendado para personas de más de 65 años: el ejercicio de resistencia clave para mantener la fuerza

Una investigación comprobó que adultos mayores con décadas de actividad física regular mantienen un sistema inmunológico mucho más robusto.

Estos son los ejercicios permitidos y los prohibidos para adultos mayores.

Una investigación internacional comprobó que adultos mayores con décadas de actividad física regular mantienen defensas internas con rasgos propios de organismos jóvenes. El estudio se centró en personas de edad avanzada, con una media cercana a los 64 años, que entrenaron de forma constante durante más de veinte años.

Cómo los ejercicios de resistencia mejoran el sistema inmune

Los resultados muestran que los beneficios del ejercicio no se limitan al fortalecimiento muscular o cardiovascular. La práctica regular genera un impacto profundo y silencioso en el sistema inmunológico, al reducir el desgaste celular y optimizar la gestión de energía de las células defensivas. En comparación con individuos sedentarios, quienes sostienen entrenamientos de resistencia presentan un sistema inmune más eficiente, adaptable y menos propenso al agotamiento.

El trabajo científico reveló que las células inmunitarias de los adultos activos muestran menos signos de envejecimiento celular. Estas células mantienen una mayor capacidad de respuesta frente a estímulos inflamatorios y situaciones de estrés, incluso cuando son expuestas a pruebas farmacológicas en laboratorio. El ejercicio de resistencia actúa como un estímulo constante que entrena no solo al cuerpo, sino también a las defensas internas.

La juventud de las células

Uno de los ejes centrales del estudio fue el análisis de las células NK, conocidas como “asesinas naturales”. Estas células cumplen una función clave en la defensa primaria del organismo, ya que eliminan patógenos y células anómalas. En los adultos mayores que entrenan de forma regular, las células NK envejecen más lentamente, conservan su funcionalidad y responden con mayor eficacia ante procesos inflamatorios.

Además, presentan una eficiencia energética superior, lo que les permite sostener su actividad sin caer en estados de agotamiento celular.

Las células del sistema inmunológico de los deportistas veteranos se vuelven más maduras, resistentes y estables frente a agresiones externas. Este proceso contribuye a una inmunidad más robusta y flexible, capaz de responder de manera adecuada sin generar reacciones desmedidas.

