Los
cepillos de dientes viejos suelen ir directo a la basura, pero su forma, color y resistencia los convierten en un material ideal para crear un cuadro decorativo tipo floral. Con una idea simple de y repetible, pueden transformarse en un reciclaje adorno moderno y llamativo, perfecto para sumar color a una pared.
Por qué los cepillos de dientes sirven para este proyecto
Reciclaje guardá los cepillos de dientes viejos y transformalo en un increíble adorno para tu hogar (2)
Aunque no parezca, tienen varias ventajas claras:
Vienen en
muchos colores
El plástico es
resistente y liviano
La cabeza permite crear formas circulares
Son fáciles de cortar y fijar
Además, casi todas las casas juntan varios con el tiempo.
El proyecto: cuadro decorativo con flores hechas de cepillos
La idea es crear un
cuadro mural, donde cada cepillo forma una flor estilizada. Funciona como:
El resultado es gráfico, ordenado y visualmente atractivo.
Materiales que vas a necesitar para el reciclaje Cepillos de dientes viejos (mejor si son de colores)
Base rígida (madera fina, cartón prensado o MDF)
Tijera o cúter
Silicona caliente o pegamento fuerte
Pintura de fondo (opcional)
Cómo hacerlo paso a paso
Lavá bien los cepillos y dejalos secar.
Cortá los mangos para usar solo las cabezas.
Distribuí las piezas en forma circular, como pétalos.
Pegalas sobre la base, formando flores.
Repetí el patrón y dejá secar.
Colgá el cuadro o apoyalo sobre una repisa.
Reciclaje guardá los cepillos de dientes viejos y transformalo en un increíble adorno para tu hogar (1)
Dónde queda mejor este adorno reciclado
Este tipo de cuadro queda muy bien en: