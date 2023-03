Recibió un mensaje gordofóbico en Tinder y se descargó en sus redes: “No entiendo porque me dio like”

Una joven generó indignación en Twitter luego de que posteara una captura de pantalla con un mensaje que recibió en Tinder. Victoria Pugliese, la protagonista de la historia, sin saberlo abrió un espacio para cuestionar la gordofobia presente en las aplicaciones de citas.

“Ayer cedí y bajé Tinder. Para charlar más que nada, no estoy en un lugar para salir con nadie”, escribió la usuaria de Twitter @conurbeib el pasado viernes. Tinder es una aplicación de citas para conocer personas. Quien se registra en la plataforma puede deslizar hacia la izquierda o la derecha dependiendo de si una persona le gusta o no.

“Hoy me desperté con esto”, finalizó antes de adjuntar una captura de uno de los chats con los que hizo match en la aplicación. En la conversación iniciada por un hombre identificado como Eugenio, se puede leer como primer mensaje un inocente “Hola, cómo estás?”. Sin más, procedió a preguntarle su “porcentaje de grasa corporal”.

El indignante mensaje que la joven recibió en la app de citas Tinder. Foto: conurbeib / Twitter

Ante esto la joven se mostró indignada abandonó la aplicación sin contestarle. Incluso llegó a preguntarse por qué razón Eugenio le dio “me gusta” luego de ver sus fotos: “no entiendo porqué me dio like. Tipo, en una de las fotos hasta estoy en bikini en la playa. Igual mi porcentaje de grasa corporal debe ser 400%”, concluyó irónica.

El tweet rápidamente se volvió viral y sumó más de 1.600 comentarios. Uno de los internautas opinó: “No entiendo exactamente qué gana con esa presentación más que quedar como un ridículo”. A lo que Pugliese contestó: “No se me ocurre qué tipo de mujer contesta a eso”.

“Mi porcentaje de masa corporal te lo debo pero tu porcentaje de masa cerebral me da números negativos”; “Necesito que alguien me explique muy despacio el comportamiento de este individuo porque estoy totalmente confundida”, escribieron otras usuarias de la red social igual de indignadas.

Si bien hubo quienes se lo tomaron con humor, la pregunta del match de Victoria generó en muchas mujeres de la aplicación gran repudio y enojo. “Es increíble como los chabones tienen un placer morboso en bajarnos el autoestima con cosas que saben que nos duelen, dado que vivimos en una sociedad llena de TCAs y gordofobia. Es como cuando te gritan una guarangada en la calle, solo quieren arruinarte el día”, escribió la usuaria @LNDmdq.

En una línea similar -esto se debe a que son experiencias compartidas por millones de mujeres en todo el mundo-, @_leilape contó que desinstaló Tinder después de que “uno me dijera que nos veíamos solo si yo pesaba menos de 60 kilos. En OkCupid me crucé de todo, pero uno me mandó una intro-message” en el que se leía “¿a las gordas le dicen curvy ahora? jajaja” y concluyó: “hay mucho tipo hiriente, posta, incomprensible”.