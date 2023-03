Dejó abierto el WhatsApp, su novia leyó sus chats infieles y lo escracharon en las redes

Una usuaria de Twitter, Valeria (@vnab99), contó que decidió usar la computadora de su novio para trabajar, pero que se encontró con algo que rompió la pareja completamente. La mujer descubrió una conversación de WhatsApp que mantenía su pareja con otra mujer.

“Bendita la pereza que me dio en la mañana para no alcanzar a encender mi computadora y querer usar la de él, bendita su torpeza de olvidar cerrar su WhatsApp Web”, escribió la usuaria, junto a la captura de pantalla de la conversación que daba cuenta de la muestra de infidelidad.

Los chats que encontró la mujer. Foto: Twitter/@vnab99

En dichas imágenes se puede ver como el hombre coqueteaba con otra mujer, a quien le hacía referencias sobre tener relaciones sexuales.

Indignada y entristecida por la situación, la mujer argumentó: “Bendita la vida por demostrarme la asquerosidad de ser humano con quien yo estaba durmiendo”. Además, la usuaria relató que ante el reclamo de ella, él le dio a cambio una respuesta sin ningún tipo de argumento: “No se que decirte, lo siento mucho”.

El posteo se volvió viral en Twitter al punto de llegar a más de 7 millones de visualizaciones, 93 mil me gusta, más de 1300 tweets citados y alrededor de 6 mil retweets.

Comentarios en el posteo de Valeria. Foto: Twitter/@vnab99

Tras la publicación, los comentarios de los demás usuarios no tardaron en llegar, quienes no dudaron en apoyar a la víctima de la infidelidad en su triste momento. “Con lo linda que eres, no puede ser”, “el micro infarto que sientes al leer un mensaje así”, “en fin, hombres”, escribieron algunos usuarios en la cuenta de Valeria, entre muchos otros.

También hubo quienes se animaron a contar que pasaron por situaciones similares, como por ejemplo: “Esto que te pasó, yo lo viví de parte de la persona que menos lo esperaba. Te entiendo y espero que el dolor pase pronto. Siempre hay un mejor mañana”, “yo pase eso pero también pase que conocí un caballero total, criado con respeto y amor y solo te puedo decir que después de un cucaracho, llega un buen muchacho, solo espera pacientemente”.

Valeria compartió su reflexión con sus seguidores. Foto: Twitter/@vnab99

Aun así, Valeria no perdió la fe en el amor y respondió a los mensajes de apoyo de las usuarias afirmando que “no todos son iguales”. Además, incentivó a todos a no desperdiciar la oportunidad de encontrar una relación sana.