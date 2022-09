Aunque su cuna fue la red social china TikTok, los videos de @mejorescortos15 han invadido todas las redes sociales en los últimos días y es imposible no deambular por ellas sin encontrarnos con alguno de estos cortos que, con su particular estilo, no dejan de dar que hablar. Y ya se han convertido en viral.

Los protagonistas son un grupo de jóvenes tiktokers argentinos -de ellos, 4 o 5 suelen participar en casi la totalidad de los videos-, quienes recrean distintas situaciones cotidianas en las que cualquiera de nosotros puede encontrarse en el día a día. Y con puestas en escena exageradas y (sobre) actuaciones que terminan por convertirse en tan protagónicas y llamativas como el contenido de los mensajes -o más, incluso-, los jóvenes intentan concientizar sobre los riesgos de distintas acciones y conductas que están naturalizadas en la rutina y hasta llegan a considerarse como normales.

Quienes son los protagonistas de “Mejores cortos”, los videos con enseñanzas que revolucionan las redes. Foto: Twitter.

Violencia de género, relaciones laborales opresivas, vínculos afectivos tóxicos, episodios de discriminación o en las que se suele subestimar al otro por su clase social o limitaciones son los ejes sobre los que giran estos videos.

Del mensaje serio a los infaltables memes

Si bien el espíritu de @mejorescortos15 y el objetivo que persiguen sus realizadores es por demás noble y destacable (sobre todo si se tiene en cuenta que pretenden alertar sobre las vueltas de la vida y cómo “se puede dar vuelta la tortilla”, como suele decirse), en las redes sociales -siempre tan crueles- el objetivo inicial se ha desvirtuado.

Quienes son los protagonistas de “Mejores cortos”, los videos con enseñanzas que revolucionan las redes. Foto: Twitter.

Y es que la forma en que los protagonistas se ponen en la piel de los personajes de cada situación le ha quitado protagonismo y brillo a las situaciones (de no más de 90 segundos) y a la moraleja que dejan.

Claro que a los creadores de contenidos que están detrás de @mejorescortos15 esto no parece preocuparles demasiado, ya que han logrado que sus producciones se reproduzcan prácticamente sin límites. Desde el 25 de mayo de este año, cuando compartieron el primero de los videos, hasta la fecha ya acumulan más de 1,1 millones de seguidores y casi 26 millones de “Me Gusta”.

“Los cuatro pilares de la ficción argentina en la actualidad”, compartió un usuario de Twitter en esta red social. Y acompañó la publicación con la captura de 4 momentos de los videos de @mejorescortos15 y donde se ven dos de los actores y dos de las actrices de este contenido, que ya es viral.

Quienes son los protagonistas de “Mejores cortos”, los videos con enseñanzas que revolucionan las redes. Foto: Twitter.

En otro de los memes se puede ver la caricatura de una joven intentando despertar la pasión de su pareja, abrazándolo en el pecho y proponiéndole ir a la cama. Pero el hombre, que tiene sus manos en el teclado de la computadora, parece no estar interesado en despegarse de la pantalla. “Bancame que subieron un nuevo video” le responde el hombre. Y la imagen está coronada por una foto de otra de las parejas protagónicas de @mejorescortos15.

Además de abordar en sus contenidos temáticas que suelen ser problemas cotidianos de cualquier persona, los videos de estos tiktokers argentinos intentan romper los estereotipos referidos a la discriminación por clase social, por aspectos físicos y por otros rasgos. También se ponen de manifiesto la maldad del ser humano, esa manía por hablar mal a las espaldas del otro -algo de lo que, a la larga, el involucrado o la involucrada termina enterándose- y el materialismo de quienes se preocupan más por bienes materiales (por ejemplo, un teléfono celular) que por los sentimientos y el amor real.

Como suele ocurrir con los videos virales, es imposible ver uno solo. Por esto mismo es que te dejamos el link al perfil de TikTok de @mejorescortos15 para que veas y disfrutes de los mejores videos.