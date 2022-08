Quién es la ex Gran Hermano que volvería a entrar al juego

Tamara Paganini, una ex participante de la primera edición de Gran Hermano, visitó el programa de Ángel de Brito y reveló que le gustaría volver a entrar al reality, que se estrenará este año en Telefe.

“Yo re entraría de nuevo”, reveló la ex participante del formato. “Te dicen: ‘¿venís una semana?’”, le preguntó Ángel de Brito. “¡Si re vamos!”, remarcó la rubia, según Primicias Ya.

Además, Paganini explicó que se animaría a estar otra vez en Gran Hermano porque siente que lo viviría de otra manera. “Te juro... ¿Ahora? ¡Sí, obvio!”, reiteró en el ciclo de América TV.

Lo cierto es que en el canal de las pelotas avanzan a contrarreloj para dejar lista de la casa y estrenar la reversión del formato, que tendrá a Santiago del Moro como conductor. “En septiembre estaría listo todo para el debut”, precisó Pía Shaw.

Tamara Paganini reveló todo lo que sufrió a causa de su participación en “Gran Hermano”

Gran Hermano fue el primer reality popular del país, sus integrantes entraban a la casa y todo los argentinos observábamos qué sucedía allá adentro mientras que la prensa contaba datos inéditos de esos nuevos personajes de la tele. Tamara Paganini fue una de ellos, participó de la primera edición y sufrió la fama.

Hoy, a 20 años de esa experiencia, la mujer relató todas las situaciones difíciles por las que ha pasado, como pérdidas de dinero, ataques de pánico, juicios, no tener para comer y hasta el pensar quitarse la vida.

“Yo quería eso. Huir. Quería que la tierra me tragara”, así describió Tamara sus sensaciones tras salir de la casa en la cual se consagró como subcampeona, quedándose hasta el último día en el programa junto a Marcelo Corazza. “Principalmente quería huir del medio porque hacía que yo no pudiera caminar tranquila por la calle. Mis peores momentos después de GH no fueron en los medios, sino en la calle. Pero por lo que generaban los medios”, detalló.

“Me han arrancado pelos, algunos por odio, otros porque querían llevarse un recuerdo mío. Me han escupido, a mí y a Gastón (Trezaguet), en la calle, en un boliche (…) No pude salir de mi casa durante meses, hasta que decidí irme a vivir a Córdoba. Encerrarme allá, porque no podía caminar por la calle, no podía entrar a un comercio. Un director de teatro me dio bigote, barba, pelo postizo y yo empecé a disfrazarme de hombre y con actitud de hombre para poder caminar en la calle. Porque por más que te camufles, no sirve”, relató.

Además, se refirió a la imagen que los portales daban de ella: “En esa época no estaban las pole dancers, entonces en ese momento no sabían si eran bailarina o puta (…) Y te escupían, te insultaban. Durante muchos años odiaba ser yo”.

En la charla, la periodista le consulta por qué no eligió el camino de la fama una vez que salió de “Gran Hermano”, como lo hizo la gran mayoría de participantes. Y ella respondió: “Yo cuando salí me decían que querés hacer. Cine, teatro, novela, radio. Y yo ahí sólo quería irme a mi casa. Si los medios habían provocado que mi vida fuera intolerable, no iba a seguir ahí. Yo creía que en algún momento se desinteresarían por mí. Después entendí que no era así, que yo al negarme estaba generando aún más interés. Mis fotos salían más caras que las demás. Eran conceptos que no tenía. Yo no sabía que me podían pagar por estar en un boliche. No sabía en concepto de presencia”.

“Entré con otra cabeza, quería seguir viviendo mi vida, entonces, me explotó una bomba en la cara. Y al no capitalizarlo me hizo daño, pero creo al día de hoy, que si no hubiera tomado esa decisión, me hubiera suicidado. Hoy estoy más grande. Nunca me dejaron totalmente en paz. Pero con la terapia y todo entendí que nunca voy a dejar de ser Tamara Paganini”.

“Las consecuencias que sufrí al salir de la casa me hicieron pasar por tantos momentos que hicieron a la mujer que soy hoy, de alguna manera… Es raro, pero es lo peor que me pasó la vida y fue lo que más me destruyó. Me destruyó a cero. Terminé en cero y me reconstruí de cero. Y hoy estoy con ganas de volver. Ya entiendo al medio, ya entiendo cómo es esto”, confirmó la rubia.