Quién es Jimena Buttigliengo, la señalada como tercera en discordia entre Zaira Nara y Jakob von Plessen

Este jueves explotaron los rumores de que Jakob von Plessen le habría sido infiel a Zaira Nara con una modelo cordobesa, Jimena Buttigliengo. Tiene 37 años, vive en París junto a su esposo y sus dos hijos, además es actriz e hizo de notera para la Jaula de la Moda.

Jimena Buttigliengo es una reconocida modelo cordobesa que está en pareja con Willy Rizzo hace seis años, un importante decorador y desarrollador inmobiliario. Vive en París, en donde juntos crían a sus mellizos Willy Andrea y Lynda Rose, de cuatro años.

Jimena es una modelo muy reconocida a nivel internacional

Además, en Instagram, Jimena se define como actriz, artista, “storyteller y amante del yoga”. Otro dato que sorprendió de ella son sus viejas interacciones con Paula Chaves, intima amiga de Zaira. Cuando Buttigliengo estaba embarazada, Paula le escribió en una foto en redes sociales: “¡Lo linda que estás!”.

Por otro lado, la modelo ofició de notera para la Jaula de la Moda desde Miami. Este jueves en el programa de Ciudad Magazine recordaron una nota en la que la modelo enseñó los lugares más turísticos de la ciudad. Jimena entrenó en un gimnasio montado en una playa, paseó en scooter y recomendó un restaurante.

“Este es uno de los lugares que más me gustan, Ocean Drive. Les voy a contar una historia. Cuando era muy chiquita, no voy a decir la edad, mi carrera de modelo internacional empezó acá, a unas pocas cuadras”, dijo la modelo en la nota, vestida con un top y short celeste.

Jimena vive en París hace varios años

¿Cómo se habrían conocido Jimena Buttigliengo y Jakob von Plessen, la pareja de Zaira Nara?

Pese a que la semana pasada Zaira Nara desmintió su separación en LAM, en Socios del espectáculo dieron por hecho que todo se terminó por una infidelidad del empresario con la modelo Jimena Buttigliengo.

Los rumores de infidelidad comenzaron luego del Wanda gate. Después de que saliera a la luz el encuentro de Mauro Icardi con la China Suárez en París, algunos periodistas señalaron que Jakob no solo cubrió al futbolista, sino que también se habría encontrado con una mujer.

Karina Iavícoli le puso nombre a esa supuesta infidelidad. “Cuando pasó el Wandagate, Jakob, el ¿ex? de Zaira Nara, habría tenido encuentros -porque ya se conocían desde antes y habían tenido historias- en Francia con Jimena Butilengo”, explicó.

El affaire con Jakob habría empezado a la par del de Icardi y la China Suárez

“Se conocen con Jakob desde hace mucho tiempo, antes de que él saliera con Zaira. Después se dejaron de ver porque ella formó pareja y él también... Habría tenido algo con Jimena Buttigliengo”, aseguró Iavícoli.

“Jimena empieza a tener una crisis con Willy. Ella se va a Córdoba a ver a la familia y el marido pierde el contacto en un momento con sus hijos. Entonces, Wiily contacta al abogado Cristian Cúneo Libarona, el esposo de Luli Fernández, porque no podía ver a sus hijos”, explicó.

A pesar de las versiones, Jimena negó todo rotundamente

“Él no se terminó de decidir si quería accionar o no en contra de Jimena. Ellos superan la crisis, pero coinciden las fechas de la crisis y los encuentros con Jakob”, agregó Karina.

Jimena Buttigliengo negó la relación con Jakob

En diálogo con TN Show, la involucrada negó estar viviendo un romance con el marido de la hermana de Wanda Nara. “No sé quién es. Es todo mentira”, sostuvo. Su palabra confirma que tampoco estuvo con él en el pasado, como había asegurado Karina Iavícoli.

“La verdad ni me interesan lo que digan. Yo vivo acá -en París- y no me importan los chimentos de Argentina”, agregó Buttigliengo poniéndole punto final al escándalo.