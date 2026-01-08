Qué significa soñar con una infidelidad, según la psicología y la neurociencia

Investigaciones en psicología y neurociencia han analizado por qué soñar con una traición es un fenómeno tan angustiante como frecuente, afectando a más del 20% de la población. Comprender estas manifestaciones es vital hoy, ya que no son premoniciones, sino señales de inseguridades y necesidades emocionales no resueltas que podrían impactar negativamente la comunicación y estabilidad de la pareja.

Soñar con una traición: la respuesta de la neurociencia y la psicología Despertar con la sensación de una traición fresca puede generar una angustia real, pero los expertos aseguran que estos sueños no deben interpretarse de manera literal. Según estudios publicados en la revista científica Dreams de MDPI, soñar con infidelidad raramente anuncia una traición inminente en la vida real. En cambio, la neurociencia explica que, mientras dormimos, el cerebro organiza emociones, recuerdos y tensiones que no siempre abordamos conscientemente durante la vigilia.

image Las estadísticas muestran que este es un fenómeno extendido: se estima que el 23% de las personas ha soñado que su pareja le era infiel en el último año, mientras que un 21% soñó que era él mismo quien cometía el engaño. Desde una perspectiva psicológica, estas imágenes suelen funcionar como un "llamado de atención" del subconsciente sobre aspectos descuidados de nuestra propia vida o de la dinámica con el otro.

En la era de la "modernidad líquida", donde los vínculos suelen percibirse como más frágiles, el miedo a la pérdida y la transitoriedad pueden manifestarse con fuerza en el plano onírico.

El mensaje oculto: inseguridades y vacíos internos La ciencia identifica varios factores específicos que disparan estas pesadillas. Uno de los más comunes es la inseguridad personal o la baja autoestima; la sensación de "no ser suficiente" para la persona amada se traduce en el miedo a ser reemplazado. Asimismo, estos sueños pueden originarse por una falta de validación o atención en el vínculo actual, donde el "tercero" en el sueño no representa a una persona real, sino el deseo de volver a sentirse admirado o deseado.

image Otros detonantes incluyen problemas de comunicación no resueltos o cambios recientes en la rutina, como mudanzas o un nuevo trabajo, que generan distancia emocional. Si la persona sueña con una expareja, el significado suele estar ligado a la falta de cierre emocional o a lecciones del pasado que el subconsciente intenta procesar. Incluso, soñar que uno es infiel puede reflejar la necesidad de llenar vacíos internos o sentimientos de culpa por dedicar demasiado tiempo a otras actividades en lugar de a la pareja.