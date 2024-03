Qué significa “ser VIRGO”, la palabra con la que Galia Moldavsky definió a Javier Milei

En las últimas horas, la socióloga Galia Moldavsky se viralizó en las redes sociales por sus dichos en el marco de una entrevista radial. Y es que, mientras se explayaba sobre el comportamiento de los trolls y los libertarios en redes sociales, la periodista afirmó que Javier Milei es “el referente de los virgos”, es decir, un tipo de hombre al que “les incomoda la presencia femenina”.

El pasado domingo, Moldavsky fue invitada al programa radial de Futurock, Cómo la vez, conducido por el periodista y politólogo Gabriel Sued. Allí, los locutores comenzaron a dialogar sobre una de las temáticas en las que la socióloga se explaya en su programa de Blender: clasificaciones de personas y grupos sociales.

En la charla, la conductora de “Escucho ofertas” se pronunció sobre la violencia que surge en redes sociales hacia personas, colectivos y movimientos por parte de quienes piensan distinto. En este punto, la hija del comediante Roberto Moldavsky dijo que “todos los cancheritos de Twitter en la vida real, el 70%, son unos cagones.”

“Es gente que ha sido marginada mucho tiempo, no ha sido querida, no tienen amigos”, agregó tras calificarlos como “virgos”. Esta denominación, originalmente, comenzó a ser utilizada por los más jóvenes para definir a su par que aún no ha tenido relaciones sexuales. Es decir, que es una derivación de la palabra “vírgen”. Sin embargo, para la conductora, esta palabra “es un concepto mucho más amplio”.

“Virgo pertenece a un tipo de pibardo (pibe)... la categoría macro es el ‘pibardo’, dentro de ‘pibardo’ hay distintos tipos, más y menos dañinos. Hay tipos de ‘pibardos’ cero dañinos”, reconoció. Sin embargo, “hay un subgénero de ‘pibardo’: el ‘virgo’ o su versión radicalizada, como le dicen los yankees, el incel”. Esta última acepción proviene del acrónimo en inglés de involuntary celibate (celibato involuntario) y es utilizado por hombres para manifestar su frustración por el hecho de no haber tenido experiencias sexuales.

Eial Moldavsky, hermano de Galia, defendió a la socióloga tras la viralización de su controversial definición de "virgo". Foto: Gentileza.

Según amplió la Liga Antidifamación los incel son “hombres heterosexuales que culpan a las mujeres y a la sociedad de su falta de éxito en las relaciones”. En esta subcategoría hay diferentes tipos de individuos con mayor o menor peligrosidad, puesto que muchos reconocen ser misóginos.

Sin embargo, la conductora se concentró en la definición de “virgo”, y agregó que se trata de “varones que se sienten más cómodos entre varones que entre mujeres, les incomoda la presencia femenina, nunca las han tomado como amigas, como pares”.

“Muchos de ellos tienen su punto de encuentro en la ‘calle online’: los videojuegos, foros tipo Reddit o 4Chan, en su versión más violenta y yankee, o Twitter (actual X)”, siguió y añadió que en estos individuos “se nota que nunca han tenido un vínculo horizontal con una mujer por como hablan de ellas. O las ponen muy arriba o las consideran un pedazo de mierda, nunca un par”.

Tras explicar esto, la conductora de 28 años completó que por eso “uno los acusa de virgo, porque una persona que se vincula normalmente con los dos géneros no tiene una visión ni recontra exultante, ni recontra denigrante. Te podés vincular normalmente y ya”.

Fue en ese momento en que el politólogo le consultó si el presidente era un “virgo”. “Y... , (Javier) Milei, Es bastante virgo, la verdad”, fue la contundente respuesta de la joven.

La reacción de Galia ante la viralización de su definición

Este martes por la mañana, un clip de Galia Moldavsky en el que afirma que Javier Milei es “virgo” se viralizó en las redes sociales. Uno de los videos compartidos ya suma más de 635 mil reproducciones.

En consecuencia, la periodista y socióloga fue defendida y criticada por igual, como es usual en el ciberespacio y, ante el hecho, aseguró: “A esta altura lo único que me haría feliz es que me responda el presidente”.

Su padre, Roberto Moldavsky, contestó el posteo en su defensa y reconoció que es “pibardo” porque desconocía el significado de la palabra, pero “leyendo algunos comentarios agrego: ¡el virgo se enoja si descubre que lo es! Genia.”.

La respuesta de Galia Moldavsky al viral en el que califica a Milei de "virgo". Foto: Captura

Su hermano, Eial, también salió en su defensa: “Banco mucho que nuestro apellido sea tendencia porque los virgos se enojaron de que Galia los describió perfecto”. En este sentido, los comentarios en contra de la joven hacían referencia a que el presidente ni siquiera sabe quién es ella y acusaban que solo “busca atención”.