Qué significa, según la psicología, que las personas publiquen en redes sociales todo lo que hacen

Las redes sociales suelen ocupar un lugar importante en la vida de las personas, ya que estos son sitios y aplicaciones que operan en diversos niveles, los cuales permiten el intercambio de información entre diversas personas e instituciones.
En la actualidad, todo lo que sabemos de las personas suele pasar por redes sociales, pero ¿a qué se debe?
En la actualidad, podemos encontrarnos con una amplia variedad de aplicaciones que cumplen algunas de las más particulares funciones como son las de comunicar y compartir datos con los demás.
La psicología se interesó en explicar qué es lo que significa que una persona comparta todo en sus redes. En ese sentido, desde un cierto punto; las redes sociales han existido siempre, pero fue gracias al avance de la tecnología. Entre las más comunes nos encontramos Instagram, Facebook, X , TikTok, entre otras.
Hay personas que son moderadas con el uso de las redes sociales y tratan de compartir lo menos posible; ya que prefieren la privacidad y no exponerse tanto. Pero, hay otros que tienen la necesidad de compartir todo lo que hacen y sobre eso se basó la psicología para hacer un estudio. Según Nancy Darling, especialista en redes sociales, cada situación que compartimos para nuestros seguidores puede dar indicios acerca de nuestra personalidad.
Por otro lado, la psicología indica que una persona que comparte todo lo que hace en las redes sociales tiende a ser narcisista y a documentar todo lo que realizan. A su vez, lo más probable es que tengan problemas de inestabilidad emocional: " La búsqueda excesiva de aprobación es un problema y el exceso de publicaciones indica una necesidad de adyacente”.
A su vez, el número de likes en una publicación de las redes sociales representa el apoyo que tenemos. Es por eso que, aquellas personas con rasgos narcisistas se ven en la obligación de compartir todo lo que realizan en el mundo de la internet para sentirse apoyadas o útiles.