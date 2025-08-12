Qué significa que una persona hable mientras está dormida, según la psicología

El hablar dormido es una situación que puede causar risa, preocupación o sorpresa en quienes la presencian. Qué revela la ciencia sobre nuestro descanso.

Hablar dormido, también conocido como sleep talking en inglés, es un fenómeno curioso que nos recuerda que el cerebro nunca se apaga completamente. Aunque parece extraño o divertido, desde la perspectiva psicológica y del sueño, esta conducta tiene explicaciones fascinantes y no necesariamente patológicas.

Se trata de una parasomnia, es decir, un comportamiento involuntario que ocurre durante el sueño. Según la Sleep Foundation, se trata de una conducta muy frecuente, especialmente durante la adolescencia, y puede manifestarse en forma de monólogos coherentes, murmullos incomprensibles o ambos. Y, aunque dura poco, para la pareja puede ser un motivo de interrupción del descanso.

La neuróloga Dr. Caroline Leaf explica que este fenómeno ocurre preferentemente durante el sueño no REM, cuando el cerebro continúa organizando memorias y emociones sin necesidad de conciencia activa. Es como si el cerebro estuviera "removiendo" ideas o tensiones del día sin filtro consciente, y el habla emerge sin que nos demos cuenta.

hablar dormido Las parejas son las más afectadas por las personas que hablan dormidas. ¿Cuáles son las causas habituales de hablar dormido? Estrés o ansiedad , que fragmenta el sueño y facilita que aflore el habla nocturna.

o , que fragmenta el sueño y facilita que aflore el habla nocturna. Privación de sueño o patrones irregulares de descanso, que alteran los ciclos y abren paso a parasomnias.

o patrones irregulares de descanso, que alteran los ciclos y abren paso a parasomnias. Predisposición genética , ya que quienes tienen familiares que duermen hablando tienen más riesgo de repetirlo.

, ya que quienes tienen familiares que duermen hablando tienen más riesgo de repetirlo. Consumo de alcohol , medicación o fiebre , que desequilibran las etapas del sueño

, o , que desequilibran las etapas del sueño Además, en algunos casos puede presentarse junto a otros trastornos del sueño como sonambulismo, terrores nocturnos o trastornos del comportamiento en fase REM.

¿Cuándo es señal de algo más serio? Aunque generalmente es benigno, conviene consultar a un especialista cuando:

Los episodios son frecuentes o muy intensos.

o muy intensos. Acompañan conductas como gritos, movimiento corporal abundante o violencia durante el sueño (trastorno del comportamiento en REM —RBD—)

como gritos, movimiento corporal abundante o violencia durante el sueño (trastorno del comportamiento en REM —RBD—) Perturban el descanso propio o del conviviente, o surgen después de los 25 años sin antecedentes. habla dormido La psicología explica cuándo es preocupante. ¿Cómo reducir los episodios que interrumpen el sueño? Para quien habla dormido, o para quien comparte la cama, hay algunas estrategias útiles: Mejorar la higiene del sueño : rutina consistente, habitación oscura y ambiente relajante

: rutina consistente, habitación oscura y ambiente relajante Reducir el estrés antes de dormir con ejercicios de relajación , meditación breve o terapia.

con , meditación breve o terapia. Evitar alcohol, cafeína o pantallas lumínicas cerca de la hora de dormir.

dormir. Si el hábito afecta la calidad del sueño, hablar con un especialista puede ser la mejor opción.