Cuánto tiempo conviene usar una estufa eléctrica y qué provoca al dormir, según expertos

Aunque parecen inofensivas, las estufas eléctricas pueden causar riesgos si se dejan funcionando por muchas horas y sin supervisión.

Las estufas eléctricas son una solución práctica durante el invierno. Se encienden rápido, no generan humo y parecen seguras. Aunque el uso continuo lleva a tomar precauciones claves para evitar accidentes domésticos. Uno de los errores más comunes es dejar la estufa prendida por largos períodos sin controlar el entorno ni el estado del aparato eléctrico.

Dormir con una estufa eléctrica encendida puede parecer una comodidad en noches frías pero implica riesgos importantes. Pasar varias horas ante el calor artificial sin ventilación adecuada afecta el aire y la salud. Además, los expertos en seguridad eléctrica advierten que su uso sin pausa puede generar cortocircuitos, recalentamientos y hasta incendios en el hogar.

El tiempo recomendado para el uso seguro de estufas eléctricas Los especialistas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), coinciden en que el uso prolongado de estufas eléctricas debe ser limitado. Recomiendan un uso máximo de tres a cuatro horas continuas, con pausas para permitir el enfriamiento del equipo y la ventilación del ambiente.

Además, sugieren evitar conectarlas a zapatillas múltiples o alargues, ya que esto aumenta el riesgo de sobrecarga. Por eso es clave verificar que la instalación eléctrica del hogar esté en buen estado, especialmente en casas antiguas o con cables deteriorados.

Otro punto a supervisar es la temperatura del aparato. Si la carcasa se calienta demasiado o si emite un olor extraño, debe apagarse de inmediato. Aunque también se aconseja no cubrirla con ropa, frazadas o cualquier objeto que pueda inflamarse. Por más que el equipo esté en buen estado, dejarlo funcionando sin pausa puede provocar recalentamiento y fallos eléctricos que escalen a situaciones peligrosas.

Dormir con una estufa eléctrica prendida no solo es inseguro por riesgo de incendio, sino que también afecta la calidad del aire y la salud respiratoria. La calefacción artificial constante reseca el ambiente, disminuye la humedad y puede irritar las vías respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores o personas con asma.

Tomar la decisión de dejarla prendida sin supervisión es una provocación a incendios por artefactos eléctricos que ocurren durante la noche, cuando las personas están dormidas y no pueden reaccionar a tiempo. Una chispa o un cortocircuito sin supervisión puede expandirse rápidamente, especialmente en habitaciones cerradas con textiles inflamables cerca.

Por eso es obligatorio apagar la estufa antes de dormir y optar por alternativas más seguras como bolsas térmicas, ropa térmica o mantas. Si se necesita calefacción nocturna, deberás usar un sistema con termostato y corte automático, y que cuente con todas las certificaciones de seguridad correspondientes. Usar estufas eléctricas de forma consciente y controlada es fundamental para prevenir accidentes domésticos. Deberás limitar su uso a pocas horas y nunca dejarlas encendidas mientras dormís, ya que puede marcar la diferencia entre una noche confortable y una situación de riesgo.