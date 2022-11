Qué significa “Opama”, la palabra que Coti lanzó a La Tora y Alfa en Gran Hermano

Se vivió una noche de mucha tensión en la casa más famosa del país. Es que La Tora explotó contra el Alfa, ya que Juan quedó eliminado de Gran Hermano y Coti también quedó involucrada en la pelea. La joven lanzó “opama” en medio de la discusión y terminó siendo tendencia en Twitter. ¿Qué significa?

Todo se dio luego de que se confirmara la eliminación de Juan. Lucila Villar (”La Tora”) comenzó a culpar a Alfa y le recordó el repudiable comentario que él le hizo a Coti varios días atrás. En ese momento, para calmar la situación, Constanza pidió que no la metan en la pelea.

“Bueno ya que se termine, que no sigan hablando porque la gente...”, dijo Coti dirigiéndose a Alfa mientras La Tora iba al confesionario para realizar la espontánea. “Ya está igual. No sé, ¿Qué dijo él ahora?”, dijo Romina, que estuvo al lado de Alfa durante la explosión de La Tora. “Yo no dije nada. No hablé yo”, se defendió el jugador de 60 años. “Sigue tirando comentarios”, acotó Coti, quien buscaba que el tema quede ahí.

Coti dijo “opama” en Gran Hermano: qué significa

Fue entonces cuando la correntina lanzó: “Bueno, opama. Nosotros en Corrientes decimos opama. Opama significa ‘terminó’”. “Listo”, cerró Alfa acatando la orden de la joven considerada una de las mejores jugadoras de la nueva edición de GH.

Luego de que la correntina lanzara esa frase, las redes sociales se llenaron de comentarios. “A partir de hoy opama es mi nueva palabra favorita”, “Encima hasta con el acento y todoo le bajooo”, “Coti mi compatriota preferida”, “es lo más grande que tenemos en esta tierra”, “Amo que hable en guaraní”, “No puedo creer que una palabra en guaraní sea TT. Gracias a Coti el país está conociendo nuestra cultura”.